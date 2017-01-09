成本大增 人力仲介服務費喊漲

2017-01-09

業者︰調高至外勞收入的10％才合理

〔記者吳柏緯／台北報導〕一例一休上路後，幾乎全年無休的人力仲介業因排班、休假問題搞得人仰馬翻，而且不少從業人員如果接獲雇主或外勞的要求，休息日也必須出勤工作，造成人事成本上升，仲介業者坦言很辛苦。依不同公司規模大小，每月粗估增加的人事成本從數十萬到一百多萬元不等，業界期望爭取調高已十三年沒調的每月一五○○至一八○○元服務費。

桃園市就業服務商業同業公會理事長黃杲傑形容，匆促上路的一例一休如同一個災難。他指出仲介的工作性質特別，幾乎全年無休，即便是休假，只要接到電話，仍要協助雇主或外勞處理事情。新法缺乏彈性，而且沒有任何配套、未考量不同行業的特殊性，現在人事成本都因為加班費上漲而提升，讓大家叫苦連天。

目前台灣的人力仲介人數約兩萬人，外勞突破六十萬大關，相當於每人平均必須面對卅個外勞與家庭，未來若放寬農業外勞或長照外勞，仲介工作負擔恐會更大。

基於勞動成本上升、工作量大增，仲介業希望長達十三年沒調整的服務費可合理調漲。依目前法令，仲介業者每月向外勞收取的服務費為一五○○至一八○○元之間。黃杲傑認為，應調整至外勞收入所得的十％，才能合理反映仲介的勞動成本。

勞團︰應調整雇主分擔比例

不過，勞團認為，目前服務費分擔比例不合理，通常是雇主要求仲介服務，但費用卻是外勞支付，若要調整恐將增加外勞的負擔。

聘僱外勞擔任家庭看護工多年的陳小姐則支持調整收費。她以自身經歷說明，仲介協助處理了許多繁雜的手續與文書工作，為雇主節省不少時間，而且向仲介反映問題都能很快獲得解決，幾乎是全年無休，這些勞動成本應該反映在服務費用上。

勞動部跨國勞動力管理組組長薛鑑忠指出，如何調整服務費，不只仲介，外勞的來源母國也很關心。他說明，勞動部今天開始對此議題進行預告蒐集意見，若仲介業者有任何建議，可備妥成本分析等資料送往勞動部，待六十天預告期截止後，會視情況開會討論。