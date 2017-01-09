〈熱門族群〉股王大立光登頂 光學股活蹦亂跳

2017-01-09

〔記者陳梅英／台北報導〕股王大立光（3008）上週五收盤價4145元再創歷史天價，周邊光學小兵如新鉅科（3630）等，反應12月營收創31個月來新高，1週以來股價漲幅也有1成。

大立光上週發布12月合併營收為54.46億元，創下13個月來新高，第4季合併營收157.22億元，則為歷史單季次高紀錄；由於第4季的營收規模擴增，良率提升，加上1300萬畫素以上高階鏡頭比重提升至70~80%，3大有利因素下，法人預估大立光第4季毛利率有望衝到7字頭。第3季大立光毛利率為67.96%。

股王業績好大家早知道，重點是今年展望會是如何？大立光將在本週四舉行法人說明會由執行長林恩平對外說明，只是林恩平向來是省話一哥，預期對營運、展望面說明也承襲過去風格，簡短、務實，屆時股價又該如何反應，令人好奇？且以大立光目前股價1張高達414萬元，買得起的散戶實在少之又少，即使可以買零股，但大立光股價波動大，投資人也應留意自身承受能力。

除了大立光之外，上週光學小兵中，漲幅最高的當屬新鉅科，新鉅科主要反應12月營收創31個月來新高，新鉅科第4季營收3.61億元，季增幅高達34.7%，單季是否轉盈頗受注目，但累計前3季每股稅後仍虧損4.68元，預期全年將以虧損收場。