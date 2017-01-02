國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
〔記者王孟倫／台北報導〕據金管會統計，我國銀行在新南向國家之稅前盈餘，去年（二○一六）上半年達新台幣五十億元，由於下半年景氣轉佳，預估全年獲利將破百億元，創史上最高紀錄。金管會表示，隨著台商紛紛轉進新南向國家，國銀到當地設分支機構，不僅是金融挺企業，同時也能擴大自己獲利。
在越分支最多 上半年獲利八倍
首先，從分支機構數量來看，國銀在新南向十八國共設有一八九個分支機構（分行、辦事處），其中，數量最多為越南，共五十五個；不過，仍有七國完全沒有國銀在當地設分支據點，包括印度以外的南亞五國、紐西蘭與汶萊。
其次，從獲利表現來看，去年上半年，國銀對新南向獲利為五十億元，較前年同期大幅成長四成三。由於去年下半年整體景氣提升，帶動國銀獲利，加上玉山銀行緬甸分行也在下半年開業，下半年獲利預期高於上半年，這使得二○一六年全年獲利可望來到一百至一百二十億元之間。
再者，若以個別國家獲利比較，在新南向國家中，以越南成長力道最驚人。國銀在越南二○一五年上半年僅獲利一億元，二○一六年上半年卻一口氣成長至九億元。
至於南亞六國，目前國銀僅在印度設點，而且完全沒有獲利；國銀業者表示，因為印度的據點是代表人辦事處，尚未開始營運。至於尼泊爾、不丹等五國，從來就不是台商布局市場，缺乏投資誘因與商機。
東協布局重心 南亞僅進駐印度
對於國銀布局新南向國家，金管會官員表示，國內銀行在本國已經過度競爭，到海外擴大市場才能提升獲利，同時還可避免過度依賴單一市場（中國）。在新南向各國中，最有潛力仍是台商眾多的東協，由於本區域經濟成長潛力無窮，是國銀可強力布局的重點市場。
「新南向是目前海外市場最大亮點！」民營國銀主管指出，儘管金管會對國銀海外分行之法遵與防洗錢等要求提高，不過，東協或南亞國家的金融滲透率低，銀行利差大，有助於增加國銀海外獲利，也是這幾年國銀吹起「南向風」之主因。
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