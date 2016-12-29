柯怨亞洲‧矽谷漏台北 國發會澄清

2016-12-29

台北市長柯文哲今年4月前往美國矽谷，要招攬新創產業佈局台北，未料，國發會的「亞洲．矽谷」中心選址於桃園航空城，也要發展物聯網（IOT）創新產業；據悉，柯文哲前天於市政會議邀請國發會副主委龔明鑫演講，柯當著龔面抱怨，中央「亞洲．矽谷」只是政治考量，還認為台北東區門戶計畫才是經濟上首選，希望中央不要浪費資源重複投資。

副市長林欽榮則強調，柯市長是疑問「亞洲．矽谷」計畫怎麼會漏掉台北？龔明鑫則承諾，「亞洲．矽谷」辦公室，第一個設在桃園、第二個在台北，也談到台北要發展國際金融中心。

至於台北矽谷辦公室地點？林欽榮表示，1990年代國家金融中心設於台北101大樓，「但使用結果已經不純然都是金融中心，反而都是服務業，更多餐廳等等」；如今北市有兩基地，包括台北郵局國家金融（創意）中心，華光社區特二、特三也可以考慮。（記者郭安家）