兆豐海外金檢4缺失 限2週提改善

2016-09-21

〔記者陳梅英、鄭鴻達、曾韋禎／台北報導〕金管會前往兆豐銀行紐約、巴拿馬分行實施金檢相關人員已於上週六返台。金管會昨表示，初步發現兆豐銀行海外分行有存款開戶作業不當等四大缺失，調查報告已送交兆豐銀行，並要求須於兩週內提出改善報告。

兆豐銀行紐約分行因涉及違反洗錢防制法等相關規定，遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰一．八億美元；為釐清相關責任，金管會在八月底派出金檢人員前往這兩家分行金檢。

已罰千萬 金管會不排除再開罰

金管會官員指出，此次金檢主要發現兆豐銀行海外分行有存款開戶KYC（認識客戶政策）作業不當、洗錢防制檢核未落實、申報作業沒落實及內控不佳等四大缺失，報告已送交兆豐銀行，金管會要求限期兩週內提改善報告。

兆豐銀行先前因行政管理疏失已被金管會裁罰千萬元，這次金檢發現作業也有四大缺失，根據過去金檢經驗，金管會不排除再度開罰。

另，兆豐案督導小組十九日在聽取金管會的國內行政調查報告後，認為財政部及金管會不能以兆豐未通報就可完全免責，要釐清、追究兩部會首長政治責任；且不管卸任或現任首長，都要追究。行政院長林全昨日表示，他尊重督導小組處理方式，討論沒結果之前，他不會介入。

擴大究責 林揆︰尊重督導小組

林全昨在立法院受訪表示，外界當然不會滿意由財政部自己查自己，所以由副院長林錫耀主持的督導小組，就其討論、了解程度來解決，他也尊重小組及其處理方式，對於金管會監督不周一事，在小組討論沒結果前不會介入。

民進黨立委張廖萬堅於施政總質詢指出，民眾對林全內閣滿意度下降，與調查兆豐金案進度太慢有關。林全強調，一定沒上限的徹查；二○○八年他離開政府後遭遇馬政府查前朝金改案，有不合正義作法造成迫害，這是不應有的現象，查兆豐金就該按規矩一步一步來。