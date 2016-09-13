柯︰房屋稅、地價稅調整要有節奏
2016-09-13
下台前稅率調高二、三十倍 太奇怪
〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨天在市府舉辦的「居住正義論壇」會後受訪表示，房屋稅、地價稅的調整應該要有節奏，但因過去政府都想當好人，導致二、三十年都沒有調整，遇到財政問題才一次調很多，「下台以前就調高稅率二、三十倍，很奇怪，我們也是叫苦連天。」
至於房屋稅是否會考慮降低，柯文哲表示，調高是有必要的，但原本理想是每年最高提高六％，可是地價稅今年調高三十％，再加上房屋稅、豪宅稅，持有房屋成本翻倍，像萬豪酒店就是房屋稅、地價稅調高太多，超過產業可以負荷的例子。
柯文哲說，目前考慮將豪宅稅率公式的「一＋路段率」改為「一＋固定比率」，但固定比率要算多少，還在研議；至於是否溯及既往？對此，柯文哲不願正面回應，只說「法很難這樣改來改去，這也是我們頭痛的地方」。
柯文哲坦言，房屋稅、地價稅調升是有必要的，但一次調升二、三十倍「太奇怪」，現在反而是怎麼調降的問題，儘管面對「劫貧濟富」的爭議，柯仍認為很多事情短期內都要快點決定。
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