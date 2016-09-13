| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
強颱莫蘭蒂預計8：30陸警 又有2颱形成！ Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 財經

柯︰房屋稅、地價稅調整要有節奏

2016-09-13

下台前稅率調高二、三十倍 太奇怪

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨天在市府舉辦的「居住正義論壇」會後受訪表示，房屋稅、地價稅的調整應該要有節奏，但因過去政府都想當好人，導致二、三十年都沒有調整，遇到財政問題才一次調很多，「下台以前就調高稅率二、三十倍，很奇怪，我們也是叫苦連天。」

至於房屋稅是否會考慮降低，柯文哲表示，調高是有必要的，但原本理想是每年最高提高六％，可是地價稅今年調高三十％，再加上房屋稅、豪宅稅，持有房屋成本翻倍，像萬豪酒店就是房屋稅、地價稅調高太多，超過產業可以負荷的例子。

柯文哲說，目前考慮將豪宅稅率公式的「一＋路段率」改為「一＋固定比率」，但固定比率要算多少，還在研議；至於是否溯及既往？對此，柯文哲不願正面回應，只說「法很難這樣改來改去，這也是我們頭痛的地方」。

柯文哲坦言，房屋稅、地價稅調升是有必要的，但一次調升二、三十倍「太奇怪」，現在反而是怎麼調降的問題，儘管面對「劫貧濟富」的爭議，柯仍認為很多事情短期內都要快點決定。

廣告
  • 台北市長柯文哲出席「台北市居住正義論壇」。 （記者簡榮豐攝）

    台北市長柯文哲出席「台北市居住正義論壇」。 （記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 地價稅 房屋稅
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧泰式打拋豬
香芹濃湯
烤肉備料這樣做
鋁箔紙大哉問
轉寄

標題：柯︰房屋稅、地價稅調整要有節奏


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月13日‧星期二‧丙申年八月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.