兆豐金公股董事換血 反洗錢專家入列

2016-09-10

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨改派五席兆豐金控董事，新董事包括兆豐金總經理楊豊彥、保險事業發展中心總經理梁正德、財政部國庫署副署長顏春蘭、中央警察大學教授洪文玲，及翊騰管理顧問公司負責人葉秀惠。兆豐金並將於今召開董事會，全面改派兆豐銀行公股董事。

兆豐銀董事 今全面改派

財政部國庫署官員表示，洪文玲是反洗錢專家，特別找她擔任兆豐金董事，希望協助兆豐金落實反洗錢相關規定，避免紐約分行事件重演；此外，金控董事會需要銀行、保險、證券等專業人才，因此找了具保險專業的梁正德及證券專業的葉秀惠，後者是兆豐金董事長張兆順推薦。

目前兆豐金有十五席董事，扣除三席獨董及一席勞工董事，還有十一席公股董事，財政部昨改派五席，加計新董座張兆順，共改派六名董事，等於換掉一半；除了國發會、中華郵政及台灣銀行代表未更換，財政部代表僅中央銀行經濟研究處長林宗耀及行政院財政主計金融處長蕭家旗留任，由於蕭家旗具內稽內控專業，將同時出任兆豐銀董事。

兆豐金昨公告卸任的董事，包括前總經理吳漢卿、行政院顧問陳益民、國庫署組長陳柏誠及行政院經濟能源農業處長廖耀宗。另，原本擔任兆豐證券董事長兼兆豐金董事的國民黨中常委劉大貝，已於新政府上任後申請退休。

至於兆豐銀董事，將由兆豐金召開董事會改派。目前兆豐銀也有十五席董事，扣除三席獨董及一席勞工董事，十一席公股董事將全部換血；換句話說，除了新任董事長張兆順及總經理楊豊彥之外，還有九名新任董事。

國庫署官員強調，這次兆豐金公股董事換掉一半，兆豐銀公股董事全面改派，是為了強化董事會功能，而不是因為舊任董事對兆豐案有責任。官員指出，新董事人選包括反洗錢、資訊、法律、國際金融、會計、內稽內控、經濟等各方面的專業人士。

另土地銀行董事長吳當傑將轉任華南金控董事長，行政院昨核定由輸出入銀行理事主席凌忠嫄接任土銀董座。凌忠嫄也是「政大財稅幫」一員，同樣是政治大學財政研究所碩士，歷任財政部主秘、北區國稅局長、台北國稅局長、國庫署長等。至於輸銀理事主席一職，將由總經理林水永升任。