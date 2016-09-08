楊豊彥接兆豐總座 董事將大換血
〔記者吳佳蓉、李靚慧、李欣芳／台北報導〕繼兆豐金控兼兆豐銀行董事長改由張兆順接任後，行政院昨核定，由華南銀行總經理楊豊彥接任兆豐金控兼兆豐銀行總經理，取代現任總經理吳漢卿；兆豐銀公股董事也將全面撤換，兆豐金董事也會部分撤換，最快今日公布新董事名單。
兆豐銀行紐約分行涉洗錢疑雲，重創台灣國際形象，行政院昨召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」會議，為整頓、改革兆豐銀，財政部會中表示兆豐銀董事全面改派近日內即可完成，兆豐金董事改派也在進行，這次兆豐銀董事改派除勞工董事將尊重工會外，兆豐銀獨立董事部分也將依規定，待兆豐金控董事會改組後進行後續處理。
將接任兆豐金總經理的楊豊彥昨表示，雖然換了職場，但一樣是擔任總經理，希望能幫忙安定兆豐的情況，他會努力，上任後會儘快了解情形，希望不要讓大家失望。兆豐銀工會則對楊豊彥表示「贊同與歡迎」，認為他可為兆豐帶來新氣象。
資歷完整 被認是救火隊
楊豊彥畢業於台大商學系，一路從基層行員做起，曾在台灣銀行紐約分行、南非分行、洛杉磯分行擔任經理，也曾任台銀國際部經理及副總經理等職務；轉至華南銀行後，曾任監察人、董事、總經理等要職，資歷完整，且有豐富的外派經驗，因而被視為合適的「救火隊」人選。
至於其餘新任公股董事名單，最快今日出爐，兆豐銀董事將大幅撤換，除了獨董及工會董事外，大部分都會換血，新董事將網羅具內稽、內控、財務金融、會計背景等，例如學者、會計師及律師；兆豐金董事則僅部分撤換，將著重新董事的管理、監督背景。
工會爭取兩席勞工董事
對於兆豐銀公股董事將全面改派，兆豐銀工會昨拜訪民進黨團總召柯建銘，希望爭取恢復兩席勞工董事。工會指出，根據規定，政府持有股權逾二成，勞工董事不得少於五分之一，原本兆豐銀董事會有兩席勞工董事，但本次董監改選，前董事長蔡友才安排友人進駐董事會，因此縮減工會席次至一席。
兆豐銀工會抱怨，蔡友才把持董事會長達十年，十五席董事中，總經理、副總及自己友人超過半數，導致每次董事會中，發言董事屈指可數；既然已經政黨輪替了，希望可藉此機會，好好為董事會換血，並恢復兩席勞工董事。
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標題：楊豊彥接兆豐總座 董事將大換血
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