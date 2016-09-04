分配不均惡化 改革陣痛難免
2016-09-04
記者鄭琪芳／特稿
相較於退休軍公教人員平均月領五萬至七萬元，國內有近一六八萬戶家庭平均每月可支配所得不到二．七萬元，連續九年出現「入不敷出」情況。或許有人認為，這兩項數據不宜拿來類比，甚至扣上「污名化軍公教」的帽子，但仍無法轉移分配不均惡化的問題。
根據主計總處最新資料，國內所得最低二十％家庭已連續九年「入不敷出」，所得次低家庭一年儲蓄金額也僅四萬餘元；這些中低所得家庭日常生活之艱難，恐怕不是養尊處優的政府官員所能體會的。
近幾年經濟表現不佳，首當其衝的就是中低所得家庭。事實上，由於分配不均惡化，即使經濟數據亮麗，多數民眾還是「看得到、吃不到」，因為經濟成長果實多由金字塔頂端的富人分走，許多民眾則面臨低薪、工作難找的困境，「工作貧窮」問題嚴重。
主計總處資料顯示，一九九六年受僱人員報酬占ＧＤＰ超過五十％，營業盈餘約占三十一％；但二○一四年受僱報酬占比降至四十三．八六％，創下史上次低，僅略高於二○一○年的四十三．八％，營業盈餘則升至三十四．六二％。若與其他國家相較，南韓、德國及美國等受僱報酬占比在五十五％以上，日本、英國更超過六十％，都遠高於台灣。
各項數據均顯示，國內所得分配持續惡化，民眾的相對剝奪感愈來愈重，國民黨之所以狼狽下台，與此脫不了關係；因此，在選民期待下上台的新政府，除了振興經濟之外，也不能忽視分配問題，必須兌現改革承諾。
多數民眾支持 改革不應卻步
當然，改革難免有陣痛期，這次軍公教退休團體發起的「九三遊行」，就是對改革的反撲；但多數民眾仍是支持改革，執政者不應因少數人的不滿就卻步不前。新政府若不能改善「分配不正義」、「世代不正義」的問題，相信也會很快被選民所拋棄。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 賈靜雯爭女得利 林若亞變身後母
- 馮德倫爽娶20年緋聞女友舒淇 前女友們這樣說...
- 跨鐵軌去拔菜 8歲女童被自強號撞死
- 《健康充電站》白血病友衛教講座
- 僵了6局苦勝中國 今抗日全力留冠
- 許世楷：新政府應速推台灣入聯
- 馬公惡少砸店 嗆房東少管閒事
- 凌晨遇煞 遭攔車砍人3受傷
- 出門上班被逮 通緝犯︰誰出賣我
- 杭州歐習會 提台灣議題
- 杭州歐習會 習：堅定維護南海主權
- 攔查幼童交通車 揪出3輛違規
- 不等明年 吳總：陳琥本季上一軍
- 李宗賢拋開沮喪 第一安自然就好
- U18台日爭冠 今天不可錯過的精采賽事
- 全教總、家長聯盟 籲蔡堅持改革
- 基隆海上驚見浮屍 疑失足落海
- 兩大排碳國 美中加入巴黎氣候協議
- 創意與產業接軌 宜蘭椅可望量產
- 三氯沙恐影響健康 美下令禁用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Militants blamed for Philippine explosion
- 泰國驚傳火車炸彈攻擊案 半節車廂全毀1死3傷
- 綠讚聲 藍批不能當加稅理由
- 《港立法會今投票》中企「指示」員工 票投親北京候選人
- 凌明玉／回憶的單行道
- 女師畸戀名醫生子 反告元配求償百萬
- 09/04 各報重點新聞一覽
- 跟進電梯拍裙底 竟敢登門求愛
- 《觀察筆記》以偏概全
- 《芭蕾伶娜》舞動經典 「最美麗的天鵝」渴愛
- 畫鳥聽鳥故事 學童認識保育
- 人口老化嚴重 45年後1.3青壯養1老
- 小鋼砲王泓逸 三壘隱形高牆
- 目標世界盃 台南少棒隊開訓
- 米亞星世界：2016.9/4～9/10
- 〈星期專論〉小英執政「低於平盤開出」
- 徐總日又炸裂 益全期許年年轟
- 大王障礙當生日禮 還想拚旅外
- 籲世代互助 青年團體挺年金改革
- 〈看門道評味道〉豬頭骨肉 內行人才懂吃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：分配不均惡化 改革陣痛難免
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分