分配不均惡化 改革陣痛難免

2016-09-04

記者鄭琪芳／特稿

相較於退休軍公教人員平均月領五萬至七萬元，國內有近一六八萬戶家庭平均每月可支配所得不到二．七萬元，連續九年出現「入不敷出」情況。或許有人認為，這兩項數據不宜拿來類比，甚至扣上「污名化軍公教」的帽子，但仍無法轉移分配不均惡化的問題。

根據主計總處最新資料，國內所得最低二十％家庭已連續九年「入不敷出」，所得次低家庭一年儲蓄金額也僅四萬餘元；這些中低所得家庭日常生活之艱難，恐怕不是養尊處優的政府官員所能體會的。

近幾年經濟表現不佳，首當其衝的就是中低所得家庭。事實上，由於分配不均惡化，即使經濟數據亮麗，多數民眾還是「看得到、吃不到」，因為經濟成長果實多由金字塔頂端的富人分走，許多民眾則面臨低薪、工作難找的困境，「工作貧窮」問題嚴重。

主計總處資料顯示，一九九六年受僱人員報酬占ＧＤＰ超過五十％，營業盈餘約占三十一％；但二○一四年受僱報酬占比降至四十三．八六％，創下史上次低，僅略高於二○一○年的四十三．八％，營業盈餘則升至三十四．六二％。若與其他國家相較，南韓、德國及美國等受僱報酬占比在五十五％以上，日本、英國更超過六十％，都遠高於台灣。

各項數據均顯示，國內所得分配持續惡化，民眾的相對剝奪感愈來愈重，國民黨之所以狼狽下台，與此脫不了關係；因此，在選民期待下上台的新政府，除了振興經濟之外，也不能忽視分配問題，必須兌現改革承諾。

多數民眾支持 改革不應卻步

當然，改革難免有陣痛期，這次軍公教退休團體發起的「九三遊行」，就是對改革的反撲；但多數民眾仍是支持改革，執政者不應因少數人的不滿就卻步不前。新政府若不能改善「分配不正義」、「世代不正義」的問題，相信也會很快被選民所拋棄。