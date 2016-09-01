封測業保守 承租設備成普遍現象
2016-09-01
〔記者洪友芳／新竹報導〕全球封測業設備龍頭廠愛德萬測試公司董事長吳慶桓昨指出，今年上半年封測業很不錯，預期下半年也不會差，全年樂觀成長可期，不過，封測業較謹慎投資，為了避免景氣波動與降低折舊費用，封測廠採承租設備有增加現象。
吳慶桓表示，半導體業持續成長中，產業整併雖使公司家數減少，總產值卻還是上升的，目前看物聯網帶動的商機是隱性的，不容易察覺，也許一般使用者不會換手機，顯性需求趨緩，但軟體驅動應用程式卻對高速傳輸的後端網路伺服器等需求擴增，零組件也走向輕薄短小、省電等功能需求，相對而言，高階封測訂單也會跟著增加。
吳慶桓認為，半導體或封測產業上半年景氣都不錯，封測設備業上半年也是好的，下半年雖可能會較持平，但預期全年仍是不錯的一年，產業界經過多次景氣循環，已學到迅速應變，景氣好的時候搶著增加機台，發現市場庫存變高，採購設備馬上縮手，近年來，有些封測廠客戶為避免景氣波動太大與降低折舊費用，採承租設備有增加現象，每月提列租金支出比每年分攤折舊費用來得降低成本。
對於日月光（2311）與矽品（2325）將攜手成立控股公司，吳慶桓認為，客戶端永遠需要兩個供應商互相競爭，對手也永遠不會關在家裡，需要放眼全世界市場，日矽也是如此，外傳南通富士通有意併購艾克爾，目前雖沒有下文，仍可見封測產業會持續整合中。日月光與矽品公司文化不同，日月光重市場佔有率，矽品重視獲利，過去競爭習慣打群架，自家殺價競爭，獲利變低，現在兩大廠朝整合邁進，對台灣是好事，數一數二大廠對外競爭也會拿世界第一。
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