八月消費信心下滑 股票投資降最多

2016-08-30

〔記者王孟倫／台北報導〕消費信心回跌！中央大學台灣經濟發展研究中心昨公布八月消費者信心指數（ＣＣＩ）總數為七十九．五六點，較七月下跌；六項構成指標全數下降，跌幅最大為「未來半年投資股票時機」。

台經中心表示，因台股前陣子大漲，使得投資股市信心在七月一度攀高；但隨著台股漲多回檔，八月ＣＣＩ下降幅度第一的指標是「未來半年投資股票時機」，僅七十．八點，較七月下降二．三點。而下降幅度第二的指標是代表房市信心的「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月為八十八．九五點，較七月下降○．五五點。

下降幅度第三至第六的指標依序為「未來半年國內就業機會」、「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年國內物價水準」及「未來半年家庭經濟狀況」。

台經中心指出，從絕對水準來看，八月消費者信心指數的六項指標中，僅有「未來半年國內就業機會」偏向樂觀，其餘五項均偏向悲觀；ＣＣＩ子指標分數在一百至兩百之間屬於「偏向樂觀」，一百以下屬於「偏向悲觀」。