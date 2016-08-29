中國機器人熱潮背後 地方債泡沫續吹大

2016-08-29

編譯楊芙宜／特譯

北京「中國製造2025」計畫目標之一是成為機器人產業領先大國，促使各省市爭相借錢投資，投入機器人產業園區的興建計畫，以期成為該產業的技術中心。這股投資熱潮正值中國機器人產業顯現產能過剩警訊之際，過度投資使得地方政府融資平台工具（LGFV）債務泡沫進一步吹大，未償債務餘額累計約達5兆人民幣（約23.7兆台幣）。

地方融資平台舉債激增

地方融資平台工具從1990年代開始在中國風行，地方政府以財政撥款或劃撥土地、股權、規費、公債等資產，設立可達融資標準的公司，藉以舉債及提供融資給城市建設計畫，避免牴觸地方政府借貸上限。2008年全球金融海嘯後，地方融資平台扮演支持中國經濟成長的重要角色，但也成為中國今日負債沉重的主要來源。

根據國際清算銀行（BIS）統計，中國迄2015年底，未償債務餘額高達約26.56兆美元（約836.6兆台幣），為GDP（國內生產毛額）的255%，從2年前的220%再攀升。北京2014年底曾短暫出手遏止地方融資平台舉債，不過，很快就在經濟成長降至25年來低點後鬆綁管制。

上海萬得（WIND）資訊的數據顯示，今年前5個月，中國地方融資平台的債券融資，較去年同期激增72%，至7400億人民幣，而該融資平台工具的未償債券債務餘額，目前總計約5兆人民幣。渤海信託分析師李元件（音譯）表示，地方基礎建設投資公司正窮盡辦法取得貸款和從中賺錢。

位於長江沿岸的安徽蕪湖市，已耗資22億人民幣興建機器人產業園區，且透過地方融資平台，還在籌募12億人民幣，提供大量優惠措施，鼓勵企業入駐。前不久，蕪湖已公開展示研發6個月的送餐機器人「哈洛」，一雙紅色眼睛隨著音樂閃爍的哈洛，在當地一家餐廳內擔任服務生，沿著桌邊緩步移動。

一窩蜂興建機器人園區

像中國蕪湖這樣人口約4百萬、擬發展機器人產業的中型城市，還有數十個，問題是中國對工業機器人的需求成長銳減，去年需求大減3分之2、至17%，

而據業界統計，中國各地機器人產業園區過去2年來如雨後春筍般冒出，現已高達40多個。中國工信部副部長辛國斌日前曾警告，中國機器人產業出現投資過剩及「高階產業低階化」的跡象。

路透報導，中國屬於政府支配的計畫經濟體，財政體系相當分權化，地方政府負責約85%財政支出，但取得稅收僅50%，地方官員透過發債來填補短缺，導致北京通常缺乏地方政府實際開支的清楚面貌，城市間也缺乏相互交流的可靠資訊，造成重複建設與浪費傾向，尤其在北京擬計畫發展如機器人等特定產業下，更是如此。

蕪湖市政府持有的九江地區城市建設投資公司主管楊斌（音譯）表示，該公司只是一個融資平台，負責籌資及放貸。九江城投公司正負責銷售機器人產業園區擴建的城市債券，資金將用來支付給興建大樓的承包商；此外，還有中央及地方政府用以吸引企業進駐的補貼。

中國政府政策背後支持

這種精心設計透過地方融資平台舉債及建設的機器人園區，背後都隱含中國政府的支持，市場投資人基本上押注北京會負責到底、讓信貸持續平順地流到地方政府。任職新加坡西方資產管理公司（Western Asset）的彭傑（音譯）坦言，這些進駐機器人產業園區的新創公司，都難以符合標準信貸指標，能借到錢是因為當地政府的支持，而這有賴於中央政府的政策。

路透報導，中國政府相關資助，包括去年北京支持地方政府轉換債務3.2兆人民幣，也就是說，地方融資平台可以提供債券持有人相對較高的利率，以舒緩投資人感受到在可能失敗的投資領域曝險過於嚴重的壓力。