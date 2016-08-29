〈熱門族群〉產業冰河期來到 太陽能廠減產自救

2016-08-29

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能產品平均報價（ASP）直直落，各公司只好減產、停止擴產「自救」，包括茂迪（6244）、中美晶（5483）、昇陽科（3561）、昱晶（3514）、益通（3452）都有應變之道，上週五幾乎全面收黑，僅昇陽科、太極（4934）小漲。

由於上半年安裝潮過熱，導致現今太陽能市場需求急凍，第3季訂單能見度差，矽晶圓、電池片、模組庫存持續積壓，造成太陽能產品平均價格直直落，根據專業調查機構PVinsights最新價格，供應鏈報價幾乎全面下挫，繼8月中太陽能電池價格重挫後，上週這把火則延燒到矽晶圓，報價單週跌幅達5%，不少業者哀聲連連。

太陽能電池廠主管表示，目前價格的確跌到成本以下，權衡結果當然就是先減產、再來則是選擇性接單（虧太多的單子拒接），同時若有擴產計畫也暫停。

矽晶圓廠主管表示，7月一看苗頭不對（太陽能電池廠開始減產），就規劃跟進減產，目前太陽能廠不管是電池廠或是矽晶圓廠，產能利用率幾乎都從6月的9成降至7成，更傳出部分業者產能利用率只剩5成。

業者認為，目前狀況的確是不好，但太陽能產業這幾年來歷經這麼多次的劇烈變化，見過大風大浪後自有一套「SOP」，淡季時減少加班、鼓勵休假，旺季來臨時就要努力做，大家同心協力度過難關。

中美晶原本今年底前將矽晶圓產能增至1.3GW，目前已先維持既有1GW產能的局面。

綠能也表示，太陽能電池廠7月開始減產時，公司在8月就有減產的準備，且之前的政策就是「虧錢的單子不接」，這個方針仍維持不變。

法人則認為，太陽能廠7月營收大多衰退，估計8月也不好看，但價格直直落，第3季要獲利恐怕很難，投資人得要有心理準備才好。