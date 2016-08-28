度假屋墳場 北海岸10年來逾500戶法拍

2016-08-28

〔記者徐義平／台北報導〕北海岸因具備陽光、沙灘等優勢成為北台灣民眾週休二日最喜愛的度假勝地，早年有不少建商看中此賣點，推出許多「度假第二屋」概念的新建案，尤其是一九九四至一九九七年間，超過二三○億元銷售金額、逾六千戶的新屋重壓在此，不過，卻因交通不便等罩門，十年來竟有累積超過五百戶度假屋遭到法拍，平均一年超過五十戶法拍屋，堪稱度假屋墳場。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，北海岸休閒不動產推案高峰落在一九九四至一九九七年間，四年間，金山、三芝的新案總銷金額累積超過二三○億元，新增供給戶數更爆出六千多戶的超級巨量，當時的指標案包括「天籟」、「薪水樂透」等。

當時建案主要是訴求坐擁山、海景觀的休閒度假宅，主要客群鎖定生活在水泥叢林的台北市民眾，所以開價往往高出區域行情。

不過，這類建案在熱潮過後就踢到鐵板，因建案周邊機能性差，市場並不叫座，在地客嫌貴、外來客需求又沒那麼高，之後便陸續傳出有的賠售殺出，有的淪為不良債權。

周邊機能性差 市場不叫座

二○○一年之後，大台北水岸住宅風潮興起，水岸住宅既具休閒度假宅景觀概念，又不至於遠離市區，已取代休閒度假宅的角色。此後，北海岸休閒度假宅已幾乎消失，從金融海嘯後便無新的休閒住宅案出現，即便目前金山、三芝仍有新建案，但新案規劃都是專攻在地客的透天厝，休閒住宅已銷聲匿跡。