比特幣攀新高直逼8千美元 一週漲幅達45％

比特幣漲跌兇猛，上週才爆跌至5500美元，本週五卻上漲到8000美元。（路透資料照）

2017-11-18 14:10

〔即時新聞／綜合報導〕比特幣漲跌兇猛，上週才爆跌至5500美元，本週五卻上漲到近8000美元，漲幅高達45%，整體流通市值增加了415億美元（約1.2兆元台幣）。

《CNBC》報導，依據CoinDesk資料，比特幣在週五攀上歷史新高，只差兩美元就可達到8000美元。週日比特幣暴跌至5500美元，但至今短短一週就收復失土，上漲45%。報導指出，另據Coinmarketcap.com資料，週日到週五比特幣整體流通市值，從920億美元（約2.8兆元台幣）上升至1335億美元（約4兆元台幣），暴增了415億美元。

報導表示，比特幣上週末大跌，是因為原訂於16日的SegWit2x技術升級取消，導致投資人期待的「硬分叉（hard fork）」沒有發生。今年稍早比特幣已經歷2次硬分叉，誕生了比特幣現金（Bitcoin Cash）和比特幣黃金（Bitcoin Gold）。

報導指出，雖然SegWit2x技術升級取消，但比特幣交易平台Coinbase指出，比特幣仍有硬分叉的可能，如果硬分叉發生，比特幣持有者將能獲得免費的新幣bitcoin2x，基本上就是獲得免費的金錢，這也造成比特幣的大漲。