北市超過40年老屋 8年暴增2.6倍

2017-11-17 15:58

〔記者徐義平／台北報導〕對於近期內政部積極修訂各類都更法案，希望讓進度緩案的都更案能夠加速。房仲業者認為，都更案進度緩慢的主因，是翻新效率不及老化速度，以北市來說，過去每年平均拆除建照戶數僅千餘戶，但北市屋齡40年以上的老宅8年來暴增了2.6倍，都更出現緩不濟急的情況。

根據內政部不動產資訊平台資料顯示， 台北市2009年第1季房屋的平均屋齡為26.56年，僅有8.6％房屋的屋齡超過40年，不過到2017年第3季，台北市房屋平均屋齡已達33.1年，其中超過40年以上的房屋占比接近3成，短短8年半的時間，屋齡超過40年以上的老屋，就增加將近20萬戶。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，老宅因為早期設計或相關法規未健全的狀況下，可能存有安全性的疑慮，或功能性不足的問題，譬如公寓產品缺乏管理與電梯等設施，從許多層面來看，老宅都有翻新或重建的需求，而都更的推動更是目前政府積極推動的房市政策之一，透過稅負的減免、程序的簡化等，希望可以讓都更加速推動。

而目前台北市屋齡30~40年的比例仍相當高，比例高達1/3，也就是再10年的時間，屋齡40年以上的房屋將增加33.4萬戶，不過若對比內政部統計處的拆照數量則可發現，從2009年以來，台北市每年核發的拆照數量約千餘宅，2016年則不到1000宅，今年不到1000宅的機率也相當高，顯見都更效率有提升的空間。

曾敬德表示，政府將都更列為住宅政策的重點推動項目之一，不過房價從高檔反轉可能對於都更整合會造成干擾，尤其是過去幾年才進場整合的個案，開發商可能面臨整合與分回比例價值下降的問題。