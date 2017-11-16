11/16重要財經新聞一覽

台灣半導體產業協會理事長魏哲家（中）與年會有關製造分場論壇與談人合照，包括前行政院院長張善政（右），台積電資深副總經理左大川（右二）、清華大學講座教授簡禎富（左）、工研院副院長劉軍廷（左二）。 （資料照，記者洪友芳攝）

2017-11-16 09:36

自由時報財經：防被攔截 台積電南京廠關鍵資訊不落地

台積電在中國南京的十二吋廠，預計明年下半年開始量產十六奈米製程，將是當地最先進製程技術，資深副總經理暨資訊長左大川昨首度對外坦承，公司很擔心也花很大力氣建立資訊安全防護機制，避免台灣與南京廠區資料交換被攔截或外洩，其中更有一成重要關鍵資訊採「不落地」措施，要用才傳且用過立即刪除。

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防被攔截 台積電南京廠關鍵資訊不落地

蘋果日報財經：宏達電轉職Google 有望加薪近百萬

宏達電（2498）今年9月底出售手機代工部門予Google，約有2000名研發人員將轉職Google任職，且年資照算，昨日Google正式發出聘書，據了解，轉職員工月薪拉高，加上績效獎金、簽約獎金，初估加薪幅度最高可近百萬。

工商日報財經：資方更改勞動條件 林美珠：須經個別同意

勞基法》一例一休將鬆綁7休1等規定皆需勞資會議同意，但過去勞資會議同意事項，若未附期限，未來恐免徵得新組工會同意、直接適用。對此勞動部部長林美珠昨（15）日表示，對於需資勞會議協商的相關勞動條件，鼓勵大家好好再談，新工會若有重新討論必要，就應重新協商。

中國時報財經：華航、美NORDAM 強強聯手

中華航空與美國NORDAM航太集團14日宣布，合資在台成立複合材料維修廠「諾騰亞洲」（NORDAM Asia），期待帶動台灣航太產業投資、維修人才培育，並搶攻亞洲的飛機維修市場。諾騰亞洲首任董事長將由華航董事長何煖軒兼任，完成初期的建廠任務後，再由NORDAM集團接手營運。

經濟日報財經：超商雙雄 熱炒加菜商機

便利商店另闢新戰場，瞄準小家庭與個人化需求，創造「加菜商機」。7-ELEVEN與全家便利商店在生鮮戰場各有盤算，7-ELEVEN透過預購擴大冷凍海鮮銷售，創造延伸商機；全家便利商店則推出超市店型，加強冷凍生鮮供應，預計到年底達600店。

星島日報財經：受累A股跌幅擴 恒指失守29000關

港股昨承接周二晚美股跌勢，加上內地A股昨日跌幅擴大，令港股受壓，大市在友邦（1299）、騰訊（700）及多隻重磅中資金融股領跌下，恒指相繼失守29000關及10天線，並以全日低位收市，全日跌300點，成交額逾千億元。