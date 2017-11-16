防被攔截 台積電南京廠關鍵資訊不落地

2017-11-16

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電在中國南京的十二吋廠，預計明年下半年開始量產十六奈米製程，將是當地最先進製程技術，資深副總經理暨資訊長左大川昨首度對外坦承，公司很擔心也花很大力氣建立資訊安全防護機制，避免台灣與南京廠區資料交換被攔截或外洩，其中更有一成重要關鍵資訊採「不落地」措施，要用才傳且用過立即刪除。

台積電投資三十億美元在中國南京台積電蓋一座十二吋晶圓廠及一個設計服務中心，今年底展開試產，預計二○一八年下半年開始以十六奈米鰭式場效電晶體（FinFET）製程為當地客戶量產產品，規劃月產能為二萬片。

建立強大資安防護機制

台灣半導體產業協會（TSIA）昨舉行今年年會，會中有三場領袖高峰論壇，在有關製造的分場論壇中，左大川被與會者問及南京廠將量產，如何與台灣廠區建立安全的大數據傳送？

對於這商業機密的敏感問題，他先向台下的台積電共同執行長魏哲家請示：「我們既然來了，就知無不言吧！」引起與會者大笑。左大川坦承，南京廠區的資訊安全確實讓公司很擔心會被攔截或駭入，也花了很大的力氣建立防護機制。

南京廠只接收 不能再外傳

他說，台積電承租兩條10GB高速網路做為新竹、台南與南京廠區的資料交換，包括機器、客戶設計與光罩三種資料，再加上十％的垃圾資訊加以混合，所有資訊都加密；且台灣主導資訊傳送，只能從台灣傳過去，南京廠不能再外傳。

為避免台灣與南京廠區資料交換被攔截或外洩，左大川說，有九成資訊是「落地」的，但其中更有一成重要關鍵資訊採「不落地」措施，要用才傳且用過立即刪除。他說，有關資訊安全防護努力做了很多，仍是不夠，還要繼續想辦法做得更好。