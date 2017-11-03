行政院核定 「養鴨博士」戴謙接任中油董事長

2017-11-03 18:16

〔記者黃佩君／台北報導〕行政院今核定南台科大校長戴謙接任中油董事長。戴謙為農牧專家，有「養鴨博士」稱號，也曾任國科會副主委；經濟部國營會表示，戴謙擁有豐富的行政管理經驗及科技專才，可借重其專長帶領中油配合能源轉型，朝潔淨能源及石化高質化多元發展。

由於前中油董事長陳金德去職由楊偉甫暫代、前台電董座朱文成又屆齡退休，因而自8月後就掀起油電雙董卡位戰，如今隨戴謙出線，人事暫時底定。

經濟部國營會表示，行政院今核定戴謙擔任中油董座，中油預定於本月6日召開臨時董事會通過此人事案；中油也表示將於當天下午3點，同步舉辦交接典禮。

戴謙現為南大科大校長，曾任國科會副主委，是台灣知名的農牧專家，有「養鴨博士」稱號；但因其年齡為68歲，超過原規定國營事業董座初任不得超過65歲、再任不得超過68歲的年齡限制，行政院上週更為此修改相關辦法，廣納人才。而由於原代董楊偉甫10月29日即上任台電董座，中油目前「群龍無首」，因此戴謙在人事宣布後即火速上任。

經濟部官員表示，戴謙雖非化工專業，但在行政及管理上均有相當經驗，且為人親和有溝通能力，上任後對改革中油內部文化，及加強政策溝通，預料將有不錯表現。經濟部國營會則表示，戴謙擁有豐富的行政管理經驗及科技專才，可借重其專長帶領中油配合能源轉型，朝潔淨能源及石化高質化多元發展。

戴謙為美國加州大學遺傳學博士，歷任前省政府農林廳副廳長、成大生科所長、國科會南科管理局長、國科會副主任委員、南台科大校長。