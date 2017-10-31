華爾街日報：蘋果與高通撕破臉 可能改用聯發科晶片

傳出蘋果可能棄用高通的晶片，改搭配英特爾或台灣聯發科的晶片。（路透）

2017-10-31 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果與高通（Qualcomm）關係再惡化？根據《華爾街日報》報導，蘋果為明年所設計的新款iPhone和iPad，可能將棄用高通的晶片，改搭配英特爾或台灣聯發科的晶片。

蘋果今年1月控訴高通利用龍頭地位阻絕競爭，還向客戶索取高額權利金，高通一怒之下，決定不再跟蘋果分享晶片測試軟體。雖然高通執行長莫倫科夫（Steve Mollenkopf）日前表示，即便目前雙方面臨法律紛爭，但最終仍會走向和好發展，但最新消息傳出，蘋果新一代產品恐不會用高通的晶片。

《華爾街日報》引述知情人士指出，iPhone、iPad原型內建的高通晶片，在測試時需要一款關鍵軟體，高通目前將其扣住，因此考慮打造由英特爾，甚至是聯發科數據機（Modem）晶片的裝置。

不過高通表示，「可用於下一代iPhone的數據機晶片，已充分測試並發給蘋果」，高通也承諾和對其他業者一樣，將「繼續支援蘋果新裝置」。一名高通的代表表示，高通不會針對這項傳聞發表評論。

外界預測，以蘋果產品製程觀察，估計蘋果最晚明年6月就可能變更供應商，不過時間點頗為緊湊，因為距離次代iPhone的出貨時間點只會剩下3個月。