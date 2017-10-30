戴謙將任中油董座 中油工會表達疑義

2017-10-30 20:56

〔記者黃佩君／台北報導〕前國科會副主委、南台科大校長戴謙傳出將出任中油公司董事長，但已超過國營事業初任年齡限制；經濟部長沈榮津今表示，任命案仍須等行政院決定後才能對外公布，他緩頰表示能力比年齡重要，並表示可檢討相關辦法。而中油工會晚間也發出新聞稿，除質疑年齡問題外，也表示應以石化人才優先考慮。

經濟部次長楊偉甫之前代理中油董座兩個月，今接任台電董座後，中油董座再度懸缺。沈榮津今表示人選預計11月確定，並儘快公布。且他雖未鬆口，但對外界質疑戴謙超過國營事業董座初任不得超過65歲限制，恐因人設事，沈仍予以緩頰，表示人選最主要的還是能力，對年齡限制可檢討辦法。

國營事業董座人選有其年齡規定，根據「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」規定，初任不得超過65歲、續任不得超過68歲。過去曾有公股行庫採行政院專案核定，但傳出因中油無民股，不能採此種方式解套，須修法。

而中油工會晚間也發出新聞稿，除質疑年齡問題合法性以外，並表示應以石化人才為優先考慮。中油工會理事長莊爵安說，他相信政府用人一定有其考量與道理，但希望能清楚對內外說明，讓社會能夠接受。

中油工會表示，傳出府院高層證實戴謙將接任中油董座後，中油同仁對其適任與否議論紛紛，工會特提出聲明。除表示按照「行政院所屬國營事業機構負責人經理人董監事遴聘要點」，規定國營事業負責人初任年齡不得超過65歲，但戴謙已屆68歲，其適法性恐遭質疑。

此外，戴謙為畜牧、遺傳學專才，但無石化專業背景，工會強烈呼籲政府應以石化專業人才為優先考慮。工會也聲明，基於保障會員相關勞動權益，要求政府遴派之中油董事長未來必須是懂得尊重工會、重視勞資關係，願與工會就公司經營方針及相關議題進行誠信協商的企業領導者。