新創公司行動貝果受日本軟銀青睞 打造AI人工智慧

2017-10-26 18:39

〔記者陳紜甄／台北報導〕試想一下，你進入無人商店購買飲料時，螢幕出現手中結帳商品，享有買一送一的優惠；你想了一下，這是平常最愛喝的飲料，心想不如就趁打折多買一些，於是毫不猶豫再多拿好幾瓶結帳。

未來，不論是無人商店、百貨公司或餐廳等，皆可一眼「看穿」進門顧客的購物習慣與偏好，甚至是購物紀錄，並客製化專屬行銷優惠方案，推播給顧客參考。

物聯網時代來臨，未來不論是製造工廠、零售業者，皆可透過感測器感知，並連上網路進行雲端計算後，接著再做資料分析，從中預測顧客行為，並提供更精準的行銷活動，藉此提升業績。「無人商店何時該補貨、該進貨，以及制定打折促銷活動，AI（人工智慧）都可以協助你判斷並決策，而我們就是在運用AI處理資料，協助企業將資料『兌現』」，行動貝果執行長鍾哲民如此說明。

行動貝果成立僅兩年，總部設於美國，並在日本與台灣設立子公司，公司估值6億台幣。行動貝果打造人工智慧引擎 ，推出物聯網大數據分析服務，精準預測顧客行為模式，因此獲得日本軟銀集團青睞，成為軟銀第一家合作的台灣新創公司。在軟銀的協助下，短時間內便攻下日本物聯網市場，簽約客戶包含Panasonic 松下電器、日本當地連鎖百貨量販、無人商店、超商等，現已是日本市占率最高的物聯網分析預測平台。

不僅如此，行動貝果美國總部也與飛利浦、亞馬遜、Google 與微軟等企業合作。行動貝果在日本與美國，皆繳出亮眼成績單，但開拓台灣市場時，卻遇到了困難。鍾哲民坦言，台灣物聯網科技發展腳步，比美國慢3到5年，以及日本1到2年的時間，因此2015至2016年中，台灣都是零業績，「甚至2016下半年直接放棄台灣市場。」沒想到，今年初開始，行動貝果陸續接到上市公司上億訂單的需求，研華科技也是其合作夥伴。

鍾哲民表示，「不少知名企業公司高層主管，前往美國視察後發現物聯網科技正蓬勃發展，驚覺已落後美國太多。」為了追求下一階段的成長動能，紛紛找上行動貝果尋求合作。不過，行動貝果現階段擔任的角色卻是AI健檢醫生，首先了解企業現有資料的完整性，再評估資料是否可以運用與分析，並導入行動貝果的技術產品。

為何需要進行健檢？鍾哲民說明，台灣企業習慣以經驗判斷或是決策，而不注重資料蒐集，導致資料完整性不夠。他以自身經驗舉例，某次前往日本出差前，眼睛莫名疼痛，便趕緊到診所掛號，醫生判斷為結膜炎後便開藥；沒想到一週後，病情仍未好轉，鍾哲民因此在日本當地就診，「不同於台灣，日本醫生會採樣、化驗後，確定病情後，才會開藥。」而採樣、化驗等資料收集的過程，正是台灣企業所欠缺的過程。

行動貝果搶先抓住台灣物聯網的未來商機，鍾哲民表示，雖然物聯網產業尚在起步，但他期許更多競爭對手加入，做大物聯網市場，讓產業蓬勃發展。