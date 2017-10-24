質疑iPhone X功能 蘋果創辦人：不會在首發日購買

蘋果公司共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）表示，他不會在iPhone X上市第一天就購買。（彭博資料照）

2017-10-24 11:51

〔即時新聞／綜合報導〕許多果粉引領期盼的蘋果10週年紀念機iPhone X將在10月27日開始預購、11月3日上市販售，但蘋果公司共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）卻表示，他不會在iPhone X上市第一天就購買，還懷疑iPhone X的功能沒有預期中來的強大。

沃茲尼亞克接受美國財經媒體《CNBC》專訪時表示，「我想先靜觀其變。我對我的iPhone 8感到非常滿意，這像是和iPhone 7相同，與iPhone 6也相同。由於某些原因，iPhone X將會是第一個我沒有在發布當日就購買的iPhone。不過我的妻子還是會在首日購買，我將有機會近距離看到它。」

《CNBC》報導，先前市場對iPhone X寄予厚望，期待它能為蘋果帶來銷售的「超級週期」，而該機最大的亮點就是新的「臉部辨識功能」（Face ID），取代過去的「指紋辨識功能」（Touch ID）。但沃茲尼亞克卻質疑iPhone X的「臉部辨識功能」，能否與蘋果所預期的正常運作。

沃茲尼亞克是一名超級果粉，常攜帶多隻手機在身上，且向來以在首發日購買新機聞名，但他卻公開表示不會在上市第一天就購買iPhone X。