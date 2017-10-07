遠銀被駭 顧立雄：今年底前成立金融業資安聯防平台

2017-10-07 14:49

〔記者李靚慧／台北報導〕遠東商銀爆發遭駭18億元，金管會主委顧立雄指出，事件發生後，金管會已從三面向著手，目前確認國銀除了遠銀外，並沒有他銀行遭到類似攻擊，金管會將在今年底前，籌建金融業聯防體系，建立金融業資安聯防平台，提供早期預警系統，以提升資安層級。

金管會主委顧立雄今日受台大EMBA之邀，參加「與金管會顧主委有約－台灣金融科技產業發展與未來」座談，會前面對媒體詢問，說明遠銀遭駭事件發生後，金管會的相關做法。

顧立雄指出，金管會接到遠銀通報後，立即要求銀行局通知各銀行資安長，立即進行資安檢視，特別加強SWIFT系統檢視，但到目前為止，並沒有他行有類似的狀況，應該是只有遠銀一家被駭。

其次，金管會也要求遠銀進一步了解該行被駭客侵入的資安漏洞，下週給金管會完整的報告，檢查局也將進行進一步的資安檢視，了解究竟發生了什麼問題。

另金管會也已設法籌建聯防體系，建立所有金融業者的資安聯防平台，之後會有早期的預警系統，以提升資安的層級。該平台會在10月發包，希望在今年底前可以成立。

至於此案遠銀是否有疏失，金管會是否會對銀行進行懲處？顧立雄表示，因為遠銀的報告尚未出爐，金管會靜待報告完成。但目前初步了解，該案並非單一個案，過去國外已發生多起類似事件，都是侵入SWIFT系統，藉由電文發送，將銀行的外部帳戶轉到另一個銀行，似乎是國際駭客所為，因此還須靜待遠銀的報告再決定。