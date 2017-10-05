一帶一路踢鐵板！中資欲獨占斯國煉油廠被打槍

漢班托塔港為中企投入鉅資擴建的綜合性港口，在中國「一帶一路」戰略中有著重要的地位。（美聯社）

2017-10-05 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕被中國當局視作「一帶一路」重點項目，中國企業在斯里蘭卡漢班托塔港（Hambantota）工業區的大型煉油廠興建案，近日遭斯國政府喊卡，理由是為保障本土企業的利益。

根據《路透》報導，漢班托塔港為中企投入鉅資擴建的綜合性港口，在中國「一帶一路」戰略中有著重要的地位。中國企業近期欲興建該國最大的煉油廠，以便在當地出售燃料，對此，斯國政府發言人塞納拉特尼（Rajitha Senaratne）出面喊停，要求中方「若欲就地營銷，需與斯國企業共同競標」。

《路透》引述1名不願具名高官的說法，表示斯國政府不願將當地石油市場的控制權，拱手讓給中國業者，強調此舉是為了保障當地企業，「不讓他國企業加入並獨占市場，導致本國企業利益因而受損」。

位在斯里蘭卡南部的漢班托塔深水港俯視印度洋，是連結中國與歐洲的「海上新絲路」航道，被北京當局視作一帶一路政策的重點項目。該港今年中被斯國政府以11億美元（約332億元台幣）價格，租借予中國99年，當時便曾引發斯國人民反彈，許多民眾更憂心該港未來將成為中國的殖民地。