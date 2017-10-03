張忠謀退休 法人預期台積電股價仍有支撐力道

2017-10-03 10:16

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）董事長張忠謀昨宣布明年6月退休，他卸任董事長後，台積電將採雙首長平行領導制度，法人認為，這延續台積電從2013年以來採共同執行長模式，退休消息雖可能引發短線賣壓震盪，但以台積電居晶圓代工地位與維持領先的優勢來看，預期對其基本面影響不大，股價仍可獲得支撐力道。

凱基證券指出，台積電從2013年起，就開始看到為董事長張忠謀退休的計畫鋪路，栽培劉德音、魏哲家兩位接棒，兩人應該將可順利完全接棒，相信對台積電營運基本面實際影響應有限。

凱基證券認為，台積電股價已達2017年、2018年平均每股淨值3.5倍水準，短線賣壓在所難免，但台積電在晶圓代工業仍居龍頭地位，7奈米製程進度超前且領先同業，可望囊括多數客戶對先進製程產品的需求。此外，新推出的22、12奈米製程上線後，將在2018年帶來可觀的營收貢獻，且兩製程的產品效能及功耗表現會更佳，有助台積電在16/28奈米製程維持市佔率

。

凱基證認為，智慧型手機需求將是觀察台積電後續的重點，因通訊產品線已貢獻台積超過60%營收，智慧型手機需求才是未來基本面的留意重點，管理階層交接事宜應無需過度擔憂，畢竟公司在先進製程節點上依然居領導地位。