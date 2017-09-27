WEF世界競爭力報告 台灣排名15退步1名

瑞士世界經濟論壇（WEF）「2017-2018年全球競爭力報告」，在137個受評比國家，台灣排名第15。圖為台北101大樓。（資料照，記者陳柔蓁攝）

2017-09-27 06:17

〔記者陳梅英／台北報導〕根據瑞士世界經濟論壇（WEF）「2017-2018年全球競爭力報告」（The Global Competitiveness Report 2017-2018），在137個受評比國家，台灣排名第15，較上年退步1名。在亞太地區排名次於新加坡（第3名）、香港（第6名）、日本（第9名）和紐西蘭（第13）；領先馬來西亞（第23名）、韓國（第26名）及中國大陸（第27名）。

國發會副主委邱俊榮表示，雖然台灣整體排名退步1名，但三大構成項目中，台灣唯一退步的只有「基本需要」，較去年下滑1名至15名、「創新及成熟因素」台灣還進步2名，排名15，「效率強度」維持排名16。

進一步檢視「基本需要」下的4中項指標，退步最多的是「基礎建設」，由13名退步到16名，主要是港口、航空運輸等基礎建設以及電力供給品質排名下降，邱俊榮認為這項指標提供我們很好建議，未來應該在這幾個方面加強，而這也正呼應目前前瞻基礎建設有必要推動的理由。

進步最多的是「總體經濟環境」，排名大幅躍進9名，反應各級政府預算餘額占GDP比率下滑，邱指出，這表示預算執行率不錯，台灣通膨相對穩定也為總體經濟帶來好的表現。

在「效率強度」上，台灣今年排名16，與去年持平，其中的6個中項指標，「商品市場效率」及「技術準備度」名次上升，「高等教育與訓練」、「勞動市場效率」及「市場規模」名次持平，惟「金融市場發展」退步。

「金融市場發展」退步的理由則是受到股票市場籌資容易度、企業取得創投資金容易度以及證券交易法規與監督之有效程度等項目排名下滑所致。

在「創新及成熟因素」上，台灣今年排名15，較去年進步2名，兩中項指標中，「企業成熟度」中項略有進步，「創新」排名與上年相同。

由於「創新及成熟因素」權重3成，高於「基本需要」的2成，邱俊榮指出，以數據來看台灣整體表現沒有變差反而是變好，但為何排名是退步？「因為人家比我們進步多一些」，邱俊榮認為，我們應該把別人的進步當做激勵的目標，對於台灣排名的退步「值得關心但不用太擔心。」