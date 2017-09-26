調查：企業數位智商高 財務績效更佳

2017-09-26 12:56

〔記者吳佳蓉／台北報導〕資誠今發布「2017全球數位智商（Digital IQ）調查報告」，結果顯示，具備全面數位策略的企業，財務績效也較佳，反映數位能力對企業成長的重要性，但隨科技快速演進，企業對自身數位能力也越來越沒信心。調查建議，企業應更重視以數位技術提升使用者體驗，以達最佳成效。

資誠會計師事務所今發布「2017全球數位智商（Digital IQ）調查報告」，為2007年以來，同主題的第8次調查，訪談來自53國、2216位企業與IT主管。

結果顯示，數位化策略與財務績效之間具有明確關聯性，舉例來說，調查中數位智商表現最佳的企業，過去3年營業額及獲利率成長均高於5％，預期未來3年間也可有同等甚至更加表現。

不過，在數位能力日益重要的現在，企業數位信心卻明顯下滑。調查顯示，今年只有52％企業有自信自身具備高數位智商，比重比去年大幅下滑15％，處於歷史最低點。

雖然企業正努力導入雲端、行動、數據分析等新科技，但隨數位化在客戶關係、組織文化、業務績效等層面的重要性日增，複雜度及風險也隨之升高，影響企業信心。

調查建議，一般企業可師法數位智商高的企業，這類企業大多具備全面性的數位策略，不僅視數位化為IT技術的展現，還是強化客戶互動的重要技術，並將數位化具體落實於企業文化、員工政策之中。

值得注意的是，比起一般企業，將數位化目標擺在營業額、獲利能力的提升，數位智商高的企業，多將創造更好的客戶經驗列為首要目標。相對的，根據經驗，專注於使用者經驗，也有助於提升企業的數位智商。若過度重視IT技術，忽略使用者體驗，將阻礙企業接納新科技，不利提升市場適應性。

資誠企管顧問公司副董事長劉鏡清分析，透過數位化提升公司競爭力與營運績效也是近年台灣企業發展的主軸，但過程中，在資金、數位能力、人才及文化等面向往往都會碰上難題，尤其是低毛利對發展數位化的限制。

劉鏡清建議，企業應找出關鍵數位轉型點，集中資源的投入，使成功機率增加；尤其應強化數位能力中的商業模式創新力，這比專注於數位技術來的有效果。同時，組織創新也有助於數位能力提升，例如設立數位長或將IT部門位階提高。