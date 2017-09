張忠謀反對5+2產業 「做好基礎建設才是政府責任」

台積電董事長張忠謀今日到交通大學演講,直接批評政府的「5+2產業」。(資料照,記者簡榮豐攝)

2017-09-23 13:22

〔即時新聞/綜合報導〕台積電董事長張忠謀今日到交通大學演講,直接批評政府的「5+2產業」。張忠謀說,土地、道路交通、水、電及法律系統等基礎設施是政府的責任,但他反對5+2產業,希望政府不要介入產業政策過多。

綜合媒體報導,張忠謀表示,企業還是需要政府的幫助,只是希望政府能夠將焦點放在基礎建設。張忠謀說,20年前竹科很容易停電、跳電,恰巧碰到當時的總統李登輝,就請他改善電力問題,否則會對台積電很傷。李登輝當下回應,「這是政府的責任」,讓張忠謀很開心,因為領導人知道政府的責任是什麼。

張忠謀還引用美國前總統雷根(Ronald Reagan)競選時的名言,「最可怕的話就是有人跑來跟你說:我來自政府單位,是來幫你忙的。」(The most terrifying words in the English language are: I'm from the government and I'm here to help.)

政府所推動的5+2創新產業,包括推動機械產業升級,發展人工智慧、自動駕駛等物聯網智慧應用,推動太陽光電、風力發電等綠能科技,發展具循環經濟理念的綠色創新材料產業等。

