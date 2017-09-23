張忠謀反對5+2產業 「做好基礎建設才是政府責任」

台積電董事長張忠謀今日到交通大學演講，直接批評政府的「5+2產業」。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-09-23 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕台積電董事長張忠謀今日到交通大學演講，直接批評政府的「5+2產業」。張忠謀說，土地、道路交通、水、電及法律系統等基礎設施是政府的責任，但他反對5+2產業，希望政府不要介入產業政策過多。

綜合媒體報導，張忠謀表示，企業還是需要政府的幫助，只是希望政府能夠將焦點放在基礎建設。張忠謀說，20年前竹科很容易停電、跳電，恰巧碰到當時的總統李登輝，就請他改善電力問題，否則會對台積電很傷。李登輝當下回應，「這是政府的責任」，讓張忠謀很開心，因為領導人知道政府的責任是什麼。

張忠謀還引用美國前總統雷根（Ronald Reagan）競選時的名言，「最可怕的話就是有人跑來跟你說：我來自政府單位，是來幫你忙的。」（The most terrifying words in the English language are: I'm from the government and I'm here to help.）

政府所推動的5+2創新產業，包括推動機械產業升級，發展人工智慧、自動駕駛等物聯網智慧應用，推動太陽光電、風力發電等綠能科技，發展具循環經濟理念的綠色創新材料產業等。

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