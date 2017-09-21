宏達電、Google 簽訂330億元合作協議

宏達電與Google聯姻一事，宏達電發言人沈道邦指出，延攬研發人員pixel人員，交易金額11億美元，包括智慧財產權，明年初完成。（記者王憶紅攝）

2017-09-21 10:05

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電與Google聯姻一事，宏達電發言人沈道邦指出，谷哥將延攬pixel智慧手機研發人員，交易金額11億美元（新台幣330億元），包括智慧財產權，明年初完成。沈道邦表示，宏達電將繼續維持HTC自有品牌手機，同時與谷哥維持合作關係。

沈道邦指出，交易內容專利授權以及Power By HTC團隊，也就是智慧型財產權授權給Google，此交易不影響宏達電自有品牌，宏達電已積極研發下一代智慧型手機，在資金挹注下，宏達電會有更多資源放在智慧型手機上。

沈道邦表示，此交易將有助於宏達電財務彈性以及成本控制，可以更專注產品研發；對谷歌而言，此協議強化智慧型手機及硬體產品事業的投入與承諾。此交易後續還需要公平會、投審會等機關通過。

至於宏達電與蘋果簽署的10年專利權一事，沈道邦表示，簽有保密合約，不方便對外說明。此外，研發團隊4千人，宏達電將留2千人。

宏達電手機業務部門佔營收約達90％。宏達電1～8月營收398.62億元，年減14.43％，其中，8月營收30億元，創14年新低，今年上半年每股虧損4.84元，並已連續9個季度虧損。宏達電去年營收781.61億元，年減35.77％，每股虧損12.81元。

宏達電新聞稿全文

全球智慧型手機與虛擬實境創新設計領導者HTC（宏達國際電子股份有限公司，以下簡稱『HTC』股票代碼: TWSE 2498）於今（21）日和Google（NASDAQ: GOOG）共同宣布簽署協議。根據該協議，Google延攬原參與打造Google Pixel手機的HTC成員加入Google，此外，HTC也將其智慧財產權非專屬授權予Google 使用。就此次交易，HTC 將收到 11億美元之交易價金。

HTC 與 Google 雙方建立了長達十年在智慧型手機的策略夥伴關係，奠定了這項協議的基礎。本協議將使 HTC 聚焦於自有品牌智慧型手機業務，持續執行精簡產品組合策略、提升營運效率和財務彈性。HTC仍將擁有優秀的研發人才發展自有品牌智慧型手機，今年上半年已成功推出旗艦產品 HTC U11，目前正積極準備下一代旗艦手機。同時，HTC 將持續構建虛擬實境生態系統，發展VIVE版圖，並繼續投入物聯網、擴增實境和人工智慧等各項領域的創新。

對Google而言，這項協議進一步強化了智慧型手機及硬體產品事業的投入和承諾。除了延攬優秀和經驗豐富的專業團隊人才，Google也將取得HTC智慧財產權的授權，以支持智慧型手機系列產品的研發。這項協議也顯示Google將台灣視為創新科技的關鍵樞紐，並且針對台灣所進行的重大投資。

HTC 董事長兼執行長王雪紅表示：「身為全球智慧型手機的領導者，HTC在尖端科技的創新研發上寫下令人驚艷的記錄，包括無可比擬的智慧型手機價值鏈，智慧財產權組合以及一流的人才和系統整合能力，一直以來都是Google在發展Android市場的最佳推手。這次和Google共同簽訂此協議代表雙方長期穩定的合作夥伴關係再次邁出穩定的一大步，不僅為Google 硬體業務注入強大的創新研發動能，亦確保 HTC 在智慧型手機和VIVE虛擬實境事業可持續創新。我們堅信 HTC具備足夠的優勢，能夠保有我們豐碩的創新成果，並有充分的發展潛力實現未來最新一代的創新產品與服務。」

Google硬體資深副總裁Rick Osterloh表示：「HTC一直是Google的長期策略合作夥伴，設計出許多市場公認最美麗、 最高端的行動裝置。我們非常興奮也迫不及待地歡迎HTC團隊加入Google，為全球消費性產品注入更多的創新動能與發展。」

本交易之完成仍待協議所訂的先決條件之成就，包括但不限於向各國相關主管機關申報或取得核可，目前預計將於2018年初完成。

HTC的財務顧問為Evercore，法律顧問為 Gibson Dunn 和常在國際法律事務所。Google的財務顧問為 Lazard，法律顧問為 Cleary Gottlieb 和理律法律事務所。

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