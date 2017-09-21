殺雞取卵？330億賣掉研發及專利 宏達電營收恐急速萎縮

宏達電把手機研發人員及專利，用330億元賣給谷歌，本來就已江河日下的HTC手機業務，未來將何以為繼？（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-21 11:27

〔歐祥義／台北報導〕宏達電把手機研發人員及專利，用330億元賣給谷歌，本來就已江河日下的HTC手機業務，未來將何以為繼？外界觀察，手機沒了，VR銷售也跟不上來，宏達電單月營收恐還會繼續探底。

宏達電上月營收只有30億元，較去年同期衰退50%，過去手機業務在顛峰時期，單月營收可達200億元，上個月的營收水準，等於是衰退了85%。如今把精華的智慧手機研發部門及專利賣給谷歌，未來宏達電將何去何從？

宏達電昨天記者會，宣稱要繼續品牌手機業務，問題是研發人員沒了，專利也賣給谷歌，宏達電要用什麼維持手機業務？最新全球市佔率只剩不到1%的薄弱市場地位，要如何繼續面對蘋果與三星，還有中國一群後起之秀的競爭，外界將會等著看。

有人分析宏達電未來事業重心將放在VR裝置，不過，先來看看目前全球VR銷售情況，今年第1季全球VR裝置共賣出57.8萬套，假設最好的狀態是宏達電有二成市佔，也只有11.56萬套，宏達電的VIVE當時一套還賣799美元，這部份營收可有27.7億元，攤到單月營收每月約不到10億，更何況宏達電的市佔不一定有到二成，且八月份VIVE更降價到599美元，宏達電失掉手機，VIVE也無法帶動營收成長，未來公司發展前景令人擔心。

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