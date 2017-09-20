又吃1200萬罰單 凱擘：收到處分書後續與公平會溝通

2017-09-20 19:16

〔記者廖千瑩／台北報導〕凱擘等3頻道代理商因為對新舊業者頻道授權差很大，遭公平交易委員會以「差別待遇」為由，去年對3業者祭出1.26億元重罰。公平會今天宣布，業者改正方案還是對新進業者不利，再度對凱擘等3業者合計重罰3300萬元，其中，光是凱擘就遭罰1200萬元。

凱擘今天回應，自去年10月份遭公平會裁罰之後，凱擘已釋出最大善意盡力和公平會與新進業者溝通協商，針對去年度的授權合約也已和新進業者調處成功。對於公平會今天的裁罰還在深入瞭解原因中，等收到處分書後，會持續與公平會溝通。