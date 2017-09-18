蝦米！30歲以下6成想提早退休 多數沒準備退休金

2017-09-18 19:45

〔記者廖千瑩／台北報導〕蝦米！30歲的年輕世代竟然有6成想提早退休，富邦人壽今天發布一項透過大數據調查發現，悶世代（30歲以下）比起其他世代更期望「早退」、「樂退」，6成希望在60歲前退休，但多數人「都沒做好準備」。

為了解台灣民眾對於退休的看法，富邦人壽進行「下半場的黃金人生」調查，針對12萬分有效受訪者進行大數據分析，結果發現，民眾普遍認為要工作到60~65歲再退休（占38%）、其次是50~59歲（36%），但也有16%民眾表示，要做到不能做為止再退休。

至於問到要準備多少退休金才足夠？調查發現近四成（38%）受訪者覺得1000~1999萬元、其次是500-999萬（24%）。

富邦人壽說，20~29歲的年輕民眾6成想在60歲前就退休，高出平均值14%，只有不到3成（27%）想要在60至65歲退休，比平均值少了11%。年輕世代退休後選擇創業的比率也遠高過各世代，可能是這群「悶世代」面對動盪經濟環境而且瀰漫不穩定的氛圍，期盼提早退休，開創自己事業第二春，在人生新起點能順利突破悶經濟圓夢。

富邦人壽指出，「悶世代」雖對未來退休生活充滿願景，但調查發現超過6成（63%）至今尚未開始準備退休金。富邦人壽執行副總董采苓建議年輕朋友，想追尋「黑髮樂退」須避免在無形之中造成過度消費，同時把握年輕優勢，善用時間複利效果，逐步累積退休資產。