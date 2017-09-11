香港蘋概股上週五重挫 台股今防利多出盡

香港蘋概股上週五重挫。（取自歐新社）

2017-09-11 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕華爾街日報引述消息人士稱，蘋果即將推出的智慧型手機 iPhone 8 的生產出現瑕疵，導致供應可能出現延後，此說法導致上週蘋果股價連續2天下跌，上週五香港及中國股市的蘋概股更是全面重挫，今天台北蘋概股是否會反應此利空，值得觀注。

對於華爾街日報報導，蘋果官方拒絕評論，上週五蘋果股價跌1.63%。

港股蘋概股部分，丘鈦科技跌逾 8%、高偉電子跌 6%、通達集團 和 FIT跌 2%，至於中國蘋概股部分，儘管多數下跌，然皆為小跌，德賽電池跌幅 0.75%、欣旺達跌幅 1.44%、超聲電子跌幅 2.24%、東山精密、藍思科技跌 0.58%。

華爾街日報引據據消息人士指出，iPhone 8 生產出現小問題，代工生產商的生產流程推遲了1個月。這可能導致蘋果初期交付 iPhone 8 的數量未如預期，這也讓分析員需要調低蘋果季度銷售預測。

蘋果預計將在 9 月 12 日舉行新產品發布會，據悉此次發表會上將有三款新機亮相，並預估將使用 OLED 顯示器、新一代觸控技術以及無線充電市場預期，蘋果會在 9 月 22 日正在銷售 iPhone 8。

國內投顧業者認為，蘋果概念股股價多已反應這項利多，蘋果正式發表iPhone 8後，投資人應提防出現利多出盡走勢。

元富投顧總經理劉坤錫表示，市場將聚焦iPhone 8 的產品規格與售價，因為這將是影響銷售狀況的關鍵，並將牽動蘋果供應商未來業績與股價表現。

華南投顧董事長儲祥生指出，觀察蘋果最近幾次新iPhone發表情況，包括蘋果與相關概念股在新機發表前，股價多有不錯表現，新機發表後股價普遍會出現利多出盡走勢。

這次iPhone 8情況也一樣，儲祥生表示，蘋果與相關概念股股價已走了一段，已反應相關利多題材，除非iPhone 8還有更令市場驚豔之處，否則蘋果與相關概念股股價恐將在發表會後重現利多出盡走勢。

儲祥生預期，蘋果iPhone今年銷售應可如市場預期繳出不錯成績單，只是明年銷售則恐難有更突出表現，他認為，蘋果是否有手機以外的新產品，將是牽動蘋果與供應商未來業績和股價表現的一大關鍵。