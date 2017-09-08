亞太電信參展WCIT 2017 主攻智慧家、科技城

2017-09-08 11:11

〔記者王憶紅／台北報導〕堪稱科技界奧林匹克盛會的WCIT （World Congress on Information Technology， WCIT 2017），將在台登場，亞太電信（3682）將在WCIT 2017中，以「智慧家」、「科技城」為主題，結合夥伴們共同合作的成果，以8大智慧生活理念為方向與「+互聯網」的模式，透過硬軟整合、實虛結合，提供整體端到端的解決方案。

亞太電表示，物聯網在5G服務中是最重要的一環，5G核心架構上，將展示由鴻海與亞太電信結合國內外產業及學術界菁英的技術聯盟，協同Intel共同規劃開發的MEC服務；同時，將展示先進的NB-IoT技術，並與國內外知名大廠，共同合作智能路燈與環境感測器解決方案。

亞太電信也將展示智能路燈結合環境感測器，以蒐集各類數據，再透過無線傳輸技術輸出至後端平台，遠端監控及時發現問題並採取應變措施。

亞太電信指出，2020年全球連網裝置將達500億個，亞太電信以提供「智慧生活」為發展核心，對於物聯網規劃將不只限於特定技術，而是以布局完整端到端的應用服務為主；在接取技術部分，不論LTE/LoRa/NB-IoT/eMTC（LTE-M）均能提供最全面的物聯網服務。