跨境電商又一家 Airbnb來台合法登記繳稅

2017-09-06 18:32

［記者吳佳蓉／台北報導］根據國稅局公開資訊，知名跨境訂房網站Airbnb，近日已來台完成跨境電商營業稅稅籍登記，最快可能在本月中旬首次申報繳稅。財政部官員表示，隨訂房平台Airbnb繳稅帶來的金流資訊，將有助於掌握日租套房、違法民宿等「地下經濟」。

5月跨境電商課稅新制上路以來，登記稅籍數量已突破「50大關」，至昨日累積達到52個。上路之初持觀望態度的Airbnb，也在9月初以位在愛爾蘭的「Airbnb Ireland UC」公司名義，來台辦理營業稅稅籍登記。官員表示，至此，原先鎖定的跨境電商大戶，幾乎都已納入稅籍登記範圍。

由於新制5月1日就上路，Airbnb到本月初才來登記，外界好奇今年5月到8月的營業稅是否仍須繳納。

官員回應，5月新制上路後，凡營業額達起徵點的跨境電商便都有繳稅義務，Airbnb若前一年度，或今年5月時，累積銷售額就以達「年銷售額48萬元」門檻，就得繳稅；依規定，在今年9月中旬申報7-8月期營業稅時一併補繳，仍可免罰，僅需加計利息。

據了解，Airbnb一開始猶豫是否登記的主因在於，合作的民宿日租套房屋主，不是規模小不須繳納營業稅，就是在台屬於違法經營，不可能提供發票。但依規定，Aribnb是須以向消費者收取的房屋全額繳納營業稅，沒有屋主的發票可扣抵，擔心稅負過重。

經過與稅局多次溝通，綜合考量商譽、國際趨勢，仍決定跟隨agoda、Expedia等大型訂房網站腳步，來台登記稅籍。

官員表示，Aribnb開始報繳營業稅後，勢必帶來更多金流資訊，有助於掌握日租套房、民宿的營業情形；若循線發現銷售額已達營業稅起徵點、但未申報的日租套房，必將補稅罰鍰，並輔導辦理營業登記繳稅。基於行政一體，若查到未辦登記即違法營業的日租套房，也將通報給相關單位處理。