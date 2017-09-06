台中再現新秘境 建案基地成打卡熱點

進入新秘境，彷彿走入世外桃源。（記者張菁雅攝）

2017-09-06 16:43

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市五權西路二段上出現一處新秘境，有大片綠地與植栽、竹編造景、人工湖等，有如走入山林，成為拍照打卡熱點。原來這是建商將千坪建案基地綠美化後，免費開放民眾參觀。而距離這裡不遠的永春東七路上，則有被網友稱為「台中嘉明湖」的景點，是另一建商的建地，喜愛拍照的民眾可順道一遊。

五權西路上車水馬龍，卻在近永春東七路口出現一塊綠地，從外面只看到局部的土丘，穿過入口處的竹編隧道，彷彿到了世外桃源，人工湖周圍有高聳的樹木，林蔭及藍天倒映在湖面，景致優美，跟著橫越湖面的小徑往前，還有藤編小屋、貨櫃改造的玻璃屋，每個點都適合拍照。民眾紛紛前往拍照打卡，在網路傳播下爆紅，被稱為「台中新秘境」，吸引更多人前往朝聖。

這裡是建案的基地，面積約1500坪，在建案動工前，建商打造生態水景，免費對外開放，期間為半年。晚上在燈光襯托下，更有氣氛，但因晚上9時就關燈，加上是開放庭園，無人管理，建商提醒民眾在園內務必注意自己的安全。

建案動工前，建商將基地綠美化後供民眾休憩，這不是第一案。另一建商去年在永春東七路與益昌二街口，一處約3600多坪建地，開闢如月牙彎的人工湖，旁邊圍繞著大片草地，湖水映照著藍天，景色與台東縣海端鄉的嘉明湖相似，而被網友稱為「台中嘉明湖」。

「台中嘉明湖」曝光後，同樣成為拍照熱點，現在雖熱度消退，但景致還在，且距離新秘境不遠，尚未造訪過的民眾可以串連兩處，規劃拍照行程。