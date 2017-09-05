中磊參展WCIT 展出5G小型基地台

2017-09-05 19:49

〔記者王憶紅／台北報導〕中磊電子（5388）將參展睽違台灣17年的世界資訊科技大會（WCIT, World Congress on Information Techonology），中磊表示，在國家館「5G主題區」中，將以全系列小型基地台，以及全球首台成功商轉之支援LTE與WiFi載波聚合（LTE-WLAN Aggregation，簡稱LWA）技術的企業級小型基地台，呈現台灣的5G 布局藍圖。

值得注意的是，中磊總經理王煒將受邀在此科技界的奧林匹克盛會中，以「行動邊緣計算之崛起（The Rising Age of Mobile Edge Computing）」為題，於5G高峰會中發表演講，並與全球資訊業界專家及電信領導廠商進行廣泛技術交流。

據Small Cell Forum資料顯示，截至2016年5月，全球小型基地台累計總出貨量已達1,400萬台，預估2020年Small Cell 市場規模將達60億美元。王煒表示，中磊小型基地台全球累計出貨量已逾數百萬套，可說現為全球固網與行動融合設備之領導廠，因應未來有限的頻譜資源及多重異質網路（HetNet）發展趨勢，小型基地台除改善室內訊號覆蓋率外，更兼具提高網路容量、傳輸品質優化功能。

中磊參與此次WCIT 2017盛會，將展出全系列Pre-5G及4G小型基地台，包括家用、企業級及戶外型產品。中磊指出，下世代Small Cell作為異質網路融合裝置，可有效補足5G運行於高頻段時，穿透力與覆蓋範圍不足的問題。此外，中磊於會中將動態展示Pre-5G LWA（LTE-WLAN Aggregation）企業級小型基地台，藉由WiFi分流、降低LTE負載，以實現異質網路融合的優勢，讓消費者現場感受更高速的行動上網體驗。