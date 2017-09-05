調查：台投資人理想退休金1264萬元 預估月花2.8萬元

2017-09-05 12:43

〔記者廖千瑩／台北報導〕摩根資產管理公布2017年度「兩岸三地投資人退休意向調查」，調查結果發現，兩岸三地投資人平均理想退休金額約1200萬元，其中台灣理想退休金額為1264萬元。至於目前儲存退休金進度，台灣和中國投資人的已儲存退休金，平均各為397萬元和251萬元，相對於理想退休金額的達成率皆為3成 （31％）。

至於為準備退休所選擇的投資工具，台灣和中國投資人皆以保險為首選，分別有43％和54％投資人偏好保障功能取勝的保險，不過，仍有約3成台灣投資人（31％）選擇以基金儲存退休金。反觀香港投資人行動相當積極，高達94％投資人選擇股票。

值得注意的是，退休可能比你想像的更快到來，根據本次調查結果，台灣投資人理想退休年齡平均為56歲，而實際退休年齡為55歲，兩者相當接近。另一方面，香港投資人的理想退休年齡最晚，打算工作到63歲才退休；中國投資人則預計53歲退休，實際退休年齡51歲。

摩根投信執行董事劉玲君指出，雖然多數民眾內心可能設定60歲退休，但退休實際發生的時間點，往往比計畫來得更快，例如必須照顧家中長者或健康因素，而被迫提早離開職場。

劉玲君說，根據勞動部統計2010-2015年台灣民眾平均實際退休年齡，男性為63.3歲，女性為60.6歲，而本次受訪者理想退休年齡56歲、實際退休年齡55歲，比台灣民眾平均「退休早一步」。

調查也顯示，兩岸三地投資人的理想退休金高低，與當地物價水準息息相關，平均而言，兩岸三地投資人的理想退休金額約1200萬元。其中，香港期待值最高，為1540萬元；台灣居中，為1264萬元；中國則為819萬元，為唯一兩岸三地中理想退休金額不到千萬元的市場。

再者，觀察台灣和中國投資人的儲存退休金進度，分別為397萬元和251萬元，對照理想退休金，達成進度皆為31％。至於預估退休後每月花費金額，台灣和中國投資人估計每月花費金額分別為2.8萬元和2.9萬元。

劉玲君表示，以兩岸三地的主要城市物價水準和經濟穩定增長來看，「千萬退休金」幾乎是退休的必要財富門檻，雖然多數台灣和中國投資人，認為1000萬元以下的退休金就足夠，但兩岸三地投資人期待的退休金額平均已逾1200萬元。若工作40年時間，欲存到1200萬元退休金，每月至少要存2.5萬元。