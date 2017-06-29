德國玩具商 正擺脫「Made in China」依賴

2017-06-29 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國因工廠生產成本較低，成了許多物品的「製造國」，不過在玩具市場排名全球第5大的德國，多家玩具廠卻開始將生產線移回國內，減低對中國的依賴。

《日本經濟新聞》報導，德國的一部分玩具生產商將生產線從中國移回到歐洲甚至德國本土境內。德國玩具行業協會（DVSI）表示，雖然中國是玩具生產的中心，但近年生產比例降低了約10個百分點，來到70%左右，大部分改由東歐取代。

將產線從中國移往歐洲的原因之一，在比重佔年銷售額約4成的耶誕節檔期，等中國的貨運進來，已難即時為市場上補貨，另外「安全性」問題也是玩具廠商考量的原因。有市調分析師指出，相較於中國製造，德國製造業的水準比較高，雖然價格會也比較高，但基於安全性，消費者並不會介意價格，而是更信賴本土製造。

德國玩具商Autec就是將產線從中國搬回德國的代表之一，Autec自今年1月就表明，自春季開始將生產線全移往到德國，在德國製造將可實現穩定的品質、制定靈活的年度計劃，並省時與成本運輸。

德國國內排名第四的仙霸玩具集團（SIMBA DICKIE GROUP），曾與中國本土的製造商聯合生產玩具，2013年卻因涉嫌貪污問題取消了合併，此後重心也轉往歐洲，現在大多生產都在歐洲境內。

德國玩具行業協會調查發現，德國玩具生產商而言，對中國的重要性將不斷降低，但仍不影響銷售量，2016年的總銷售額增長了5%，達到30億歐元，刷新了最高紀錄。