宏達電Vive X新增以色列據點 著眼歐洲鎖定AR、AI

圖左為HTC Vive中國區總總理汪叢青，圖右為HTC Vive虛擬實境部門副總經理鮑永哲。（記者王憶紅攝）

2017-06-26 15:10

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）今（26）日宣布在以色列特拉維夫成立虛擬實境Vive X全新加速器，這是Vive X繼台北、北京、深圳和舊金山之後，設立的第五個全球加速器最新據點，HTC Vive中國區總總理汪叢青指出，過去Vive X加速器以亞洲、美洲為主，在以色列設立Vive X，主要是著眼歐洲市場的布局，以及將專注於擴增實境及人工智慧領域，進一步增強Vive X的全球影響力。

宏達電今日在上海舉辦第二屆VIVE X加速器新創團隊的Demo Day展示活動，這是繼台北、舊金山之後的第三場展示活動，而來自全球8個國家的33家虛擬實境、擴增實境新創團隊在現場展示虛擬實境、擴增實境硬體、平台服務與工具、娛樂應用以及企業虛擬實境解決方案等方面的創新成果。

汪叢青表示，Vive X加速器成立一年以來，已經成長為全球最活躍的虛擬實境、擴增實境產業投資機構，有將近70個優秀的全球新創團隊成功入選。

其中，來自以色列的Hexa專注於通過人工智慧將2D照片轉化為3D模型，Hexa聯合創辦人暨執行長Yehiel Atias表示，像Hexa這樣的小型團隊，很難得到大型電商的關注，但是在Vive X的幫助下，Hexa技術即將被中國最大的幾家電商平台所使用，讓Hexa的技術得以快速市場化和規模化。

Vive X全球加速器由全球智慧行動裝置與虛擬實境科技的創新領導者HTC投入1億美元打造，旨在推動虛擬實境、擴增實境產業發展，促進全球虛擬實境生態繁榮。

Vive X已向全球虛擬實境、擴增實境新創團隊開放新一輪申請，歡迎有意加入Vive X的團隊登錄www.vivex.co提交申請，申請截止日期為2017年8月15日。

Vive X加速器主要關注於早期創業團隊，而HTC Vive同時也是虛擬實境創投聯盟（Virtual Reality Venture Capital Alliance，以下簡稱『VRVCA』）的主要成員。 VRVCA目前由48家創投公司組成，可投資的資金總額超過了180億美元。在已經舉辦的四屆VRVCA投資大會上，有來自全世界超過50家優秀的新創團隊進行了展示，接下來的第五屆投資大會將會於下一季在北京舉行，有意申請VRVCA投資大會的新創團隊請登錄www.vrvca.com/submit/遞交申請，申請截止日期為2017年8月15日。