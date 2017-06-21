訪視彰化綠能風電 經濟部長：作伙來拚！

彰化漁港預定地。（記者劉曉欣攝）

2017-06-21 20:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕經濟部長李世光今天到鹿港彰濱工業區彰化漁港預定地，訪視彰化風電發展；李世光強調，中央地方會攜手共創綠能奇蹟，「作伙來拚」！

李世光、能源局長林全能等人，今天在彰化縣副縣長林明裕等人陪同下，走訪彰化漁港預定地，由縣府建設處長戴瑞文親自簡報；戴瑞文向部長說明彰化漁港建設離岸風電運維碼頭進度，目前規劃北側是漁港兼容運維船進出，南側則是規劃作為運維碼頭，也就是能源專用區域。

戴瑞文表示，因應離岸風機所規劃的運維碼頭，也將設置綠能運維產業區，提供風機建置後的維修更換與監測之用，希望能夠吸引相關零組件與相關產業進駐，估計可以增加18000個就業機會，同時幫助漁民能夠轉業。

戴瑞文指出，預估彰化漁港南側運維碼頭將在109年施工，而為了配合離岸風場開發的時程，彰化漁港北側在109年開港後，將會先行挪用部分量能與設施供風電運維之需。

李世光在聽完簡報後強調，中央跟地方一起「作伙來拚」！感謝縣府團隊一起來推動綠能產業。

林明裕表示，感謝經濟部長這一個星期以來，就來彰化3次，部長初步允諾會來推動協助，非常感謝中央的支持。