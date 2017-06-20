首家台企業上榜 遠傳獲APCSC最佳顧客關係服務傑出獎

2017-06-20 09:23

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）獲得「亞太顧客服務協會（APCSC）」所舉辦的2017年國際傑出顧客關係服務獎（CRE Awards 2016, Customer Relationship Excellence Awards 2016），除了囊括「最佳顧客滿意品管系統」、「最佳顧客體驗中心」、「最佳顧客體驗管理」、「最佳客戶聯絡中心」、「最佳線上顧客服務」及「最佳顧客關係推廣服務」等6大獎項，更成為獲頒最高榮譽「最佳顧客關係服務傑出獎」的台灣首家企業，總共拿下了7項大獎。

遠傳指出，此獎吸引來自上海、北京、日本、台灣、澳洲、新加坡等亞太主要國際都市和知名企業參與角逐，遠傳為台灣唯一參賽之電信業者。

遠傳表示，自2016年首度參賽，遠傳便獲頒「最佳顧客體驗管理」、「最佳客戶體驗中心」、「最佳顧客滿意品管系統」三項殊榮，今年持續參賽更一口氣奪下6個獎項和最高榮譽大獎。

遠傳個人用戶業務暨行銷事業群副總袁興指出，遠傳從2012年起就開始推行「360度門市心服務」，透過深耕社區顧客經營、社群平台，等即時、互動、專屬的360度優質服務，希望帶給客戶驚豔的「WOW！」體驗。

袁興指出，在行動電話市場趨於飽和的狀態下，深化服務就是創造差異化價值的關鍵，而創造差異化的挑戰就是線上線下的服務品質一致，讓線上客戶也能感受宛如臨櫃般的完整服務，深化服務是遠傳持續進行的重點工作。

亞太顧客服務協會（APCSC, Asia Pacific Customer Service Consortium） 自2002年成立以來，秉持「優質的客戶關係是增強競爭力的唯一方法！」的信念，目標是提升亞太區優質顧客關係及服務質量，致力表彰各機構和客服人才對客戶服務與企業所作出的雙贏貢獻。該協會舉辦的「國際傑出顧客關係服務獎（Customer Relationship Excellence Awards） 」成立於2002年，評審由知名國際傑出顧問專家組成，獲獎企業必須通過世界級優質顧客服務標準（CSQS）嚴格評選及考核、CSQS裁判評審、實地訪查及網路投票。