鴻家軍強強滾 台股大漲重返1萬200點

2017-06-19 10:47

〔記者卓怡君／台北報導〕鴻海（2317）今日帶領旗下鴻家軍登高一呼，激勵台股多頭信心再起，早盤指數大漲逾80點，重回1萬200點大關，中小型股跟著活蹦亂跳，一掃上週低迷氣氛。

鴻海今日因麥格理證券目標價一口氣調高至200元，買盤積極敲進，成交量明顯大增，甚至出現單筆逾3000多張的買單拉抬，股價企圖挑戰110元，鴻海多頭氣勢並迅速擴散至鴻準（2354）、陽程（3498）、乙盛-KY（5243）、臻鼎-KY（4958），鴻家軍氣勢強強滾，成為今日多頭主攻部隊。