星展：多空因素摻雜 美元短線盤整 歐元人民幣續弱
2017-04-14 21:31
〔記者李靚慧／台北報導〕近期美軍襲擊敍利亞，造成黃金、石油等避險資產價格走揚，但美國總統川普的談話，又導致國際匯市大幅波動。星展集團指出，市場多空因素摻雜，預期美元短期呈現盤整走勢，歐元及人民幣都將走弱。
星展銀行集團財富管理部北亞區投資長李振豪指出，日前美軍襲擊敍利亞，導致美俄等關係再緊張，北韓也順勢揚言發射核彈，導致全球陷入戰爭陰霾，近期國際資金大幅流入避險資產如日圓、美債及黃金。不過，李振豪認為，政治局勢的動盪料只屬短暫現象，待市場回歸基本面後，預期日圓走弱機會偏高，美元則可望反彈，預期將在98至102之間盤整。
歐元方面，先前雖然歐洲央行曾暗示升息，導致歐元兌美元走強，但之後歐央行再次轉為較中性的態度，市場預期短期內升息的可能性偏低，則使歐元走弱。近期影響歐元的因素，則是4月下旬將舉行的總統大選。星展集團認為，歐元短期將受大選的不確定性因素所拖累。因短期受避險情緒影響，反而支撐日圓的升值走勢。
在人民幣走勢方面，星展集團分析，雖然「川習會」後氣氛友善，但人民幣走弱趨勢未變，星展預期，美元兌人民幣今年仍有升破7.00整數關卡的機會。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 約4.7萬熊本地震災民 至今仍無固定住房
- 尊重CEO? 聯航又爆曾羞辱升等乘客 趕回經濟艙
- 梧棲大排轉角護欄低 騎士易摔落圳溝
- 降蘭嶼遇強風 德安飛機撞護欄 客驚逃4傷
- 要求中火改善空汙 市府縮短操作許可換證年限
- 《小包有戲》5
- 虎尾台糖五分車復駛 蔡英文：前瞻納入了
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 才炸完IS 美情報官員爆料：已準備轟炸北韓
- W飯店命案 作證小模：不要拍！我有肖像權！
- 狂！死人復活開趴 意外揭百年謀殺案真相
- 拿到身分證 西班牙神父賴甘霖變正港台灣人
- 隆詩夫妻回台灣 一路十指緊扣閃瞎眾人
- 大佛你玩潮？ 這款賞櫻系列照笑壞網友…
- 「常威」笑稱教育工作者 不認演反派：那是我弟弟演的
- 全球第二 加拿大解禁娛樂用大麻
- 南美館首任館長出爐 林保堯出線
- 鹽水夫婦雙屍命案詭異 2人手臂多處刀傷
- 中職Live》張志豪猛打賞又開轟 兄弟逆轉桃猿
- 42次之後 魏少挑戰另一奇蹟
- MLB》馬林魚球場史上最久戰役 「臺灣」看板最大贏家
- 汛期來臨 后里區公所未雨綢繆舉辦防汛演習
- 核武測試準備好了！北韓副外長：就等金正恩下令
- 廢溶劑灌水增重 業者圖詐補助
- （影音）MP凱開新團狠燒百萬 撞場老戰友鼓鼓
- 彰縣學生尿篩驗毒隨機改全面 能否成功引關注
- 地景揭幕 桐花祭啟動
- 竹北新國社區打造食物森林 幫長輩加菜
- 川普喊美元太強 亞幣全面暴升
- 陪小草長大 慈濟募千本書送大里國中小
- 一例一休爭議 政院︰無修法打算
- 馬英九被控洩密今答辯 高喊「我無罪！」
- NBA》賭盤對勇士奪冠最有信心 騎士依舊比塞軍看俏
- 人妻嚐鮮卻遇變態男 遭凌辱虐待到大便失禁
- 補助民間申設停車場 南市祭地價稅減免手段
- 胸部太大卡住了！混血辣模囧演拉拉鍊
- （影音）陳怡蓉拉老公開房間嚐鮮 韓劇演成坐檯秒幻滅
- 《新加坡羽球超級賽》台灣內戰輕鬆打 戴資穎晉8強
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：星展：多空因素摻雜 美元短線盤整 歐元人民幣續弱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分