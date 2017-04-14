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星展：多空因素摻雜 美元短線盤整 歐元人民幣續弱

2017-04-14  21:31

〔記者李靚慧／台北報導〕近期美軍襲擊敍利亞，造成黃金、石油等避險資產價格走揚，但美國總統川普的談話，又導致國際匯市大幅波動。星展集團指出，市場多空因素摻雜，預期美元短期呈現盤整走勢，歐元及人民幣都將走弱。

星展銀行集團財富管理部北亞區投資長李振豪指出，日前美軍襲擊敍利亞，導致美俄等關係再緊張，北韓也順勢揚言發射核彈，導致全球陷入戰爭陰霾，近期國際資金大幅流入避險資產如日圓、美債及黃金。不過，李振豪認為，政治局勢的動盪料只屬短暫現象，待市場回歸基本面後，預期日圓走弱機會偏高，美元則可望反彈，預期將在98至102之間盤整。

歐元方面，先前雖然歐洲央行曾暗示升息，導致歐元兌美元走強，但之後歐央行再次轉為較中性的態度，市場預期短期內升息的可能性偏低，則使歐元走弱。近期影響歐元的因素，則是4月下旬將舉行的總統大選。星展集團認為，歐元短期將受大選的不確定性因素所拖累。因短期受避險情緒影響，反而支撐日圓的升值走勢。

在人民幣走勢方面，星展集團分析，雖然「川習會」後氣氛友善，但人民幣走弱趨勢未變，星展預期，美元兌人民幣今年仍有升破7.00整數關卡的機會。

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  • 星展集團認為，在多空因素摻雜下，美元短線盤整、歐元人民幣續弱。（記者李靚慧攝）

    星展集團認為，在多空因素摻雜下，美元短線盤整、歐元人民幣續弱。（記者李靚慧攝）

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