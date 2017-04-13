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美國擠下中國重回貿易一哥 台灣全球第18

世界貿易組織（WTO）公布2016世界貿易額統計，美國擠下2015年的冠軍中國。（示意圖，擷自推特）

2017-04-13  21:48

〔編譯周柏憲／綜合報導〕世界貿易組織（WTO）12日公布世界貿易額統計，美國擠下2015年的冠軍中國，重回全球貿易龍頭，台灣的進出口額排名均為全球第18名。

根據WTO統計，中國出口總額為2兆980億美元，佔全球出口貿易總額13.2%，美國則為1兆4550億美元佔全球9.1%。在進口部分，中國進口總額為1兆5870億美元，佔全球9.8%，美國進口總額為2兆2510億美元，佔全球13.9%。

雖然美、中兩國在進、出口總額各為一方之霸，但美國進出口商品貿易總額為3兆7060億美元，贏過中國的3兆6850億美元，重回全球最大貿易國。

台灣在2016年的進出口商品貿易總額為5110億美元，進、出口皆名列第18，進口總額佔全球1.4%，出口為1.8%。

聚焦亞洲，台灣的出口競爭力落後中國（1）、日本（4）、香港（6）、南韓（8）、以及新加坡（14），贏過印度（20）、泰國（21）、馬來西亞（24）、越南（26）、以及印尼（30）等國。

另一方面，台灣的進口總額少於中國（2）、日本（5）、香港（7）、南韓（10）、印度（14）、以及新加坡（16），贏過泰國（23）、越南（25）、馬來西亞（26）等國。

WTO統計，2016年全球貿易總額成長率為1.3%。WTO秘書長阿茲維多（Roberto Azevedo）分析，過去幾年來全球貿易成長緩慢，反映全球經濟持續疲弱。

阿茲維多也說，若「政策決定者為了解決國內工作機會流失問題而嚴格限制進口，如此貿易對刺激經濟毫無助益，甚至拖垮經濟復甦。」

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  • 根據WTO在12日公布的世界各國貿易額統計，台灣的進、出口排名皆為第18名。（圖擷自WTO）

    根據WTO在12日公布的世界各國貿易額統計，台灣的進、出口排名皆為第18名。（圖擷自WTO）

  • 巴西籍的WTO秘書長阿茲維多呼籲，若嚴格限制進口挽救國內工作流失問題，對刺激經濟毫無助益。（美聯社）

    巴西籍的WTO秘書長阿茲維多呼籲，若嚴格限制進口挽救國內工作流失問題，對刺激經濟毫無助益。（美聯社）

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