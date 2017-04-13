台積電第一季日賺9.7億元 每股盈餘3.38元
2017-04-13 14:09
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）公布第一季財報，雖然受匯率影響營收短少60億元，但合併營收約2339.1億元，稅後純益約876.3億元，相當每天賺9.73億元，季減12.5%，每股盈餘3.38元。毛利率為51.9%，營業利益率為40.8%，符合財測，分別接近低標的51.5%、40.5%。
與去年同期相較，台積電今年第一季營收季減14.9%，稅後純益及每股盈餘均增加35.3%；與去年第四季相較，營收季減10.8%，稅後純益則減少12.5%。若以美金計算，台積電第一季營收減少9%，年增22.2%。
台積電第一季16/20奈米製程出貨佔季晶圓銷售金額的31%；28奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的25%。上述先進製程（包含28奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的56%。
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