資誠FinTech報告 台企57％半懂區塊鏈 100％願導入

資誠會計師事務所今發布「2017全球FinTech調查報告」，（左到右為）普華商務法律事務所金融產業服務律師李裕勳、資誠會計師事務所金融產業服務副營運長陳賢儀，資誠副營運長李潤之及資誠企管顧問執行董事張晉瑞。（記者吳佳蓉攝）

2017-04-11 13:00

［記者吳佳蓉／台北報導］資誠會計師事務所今發布「2017全球FinTech調查報告」，在台灣調查結果部分，對區塊鏈，高達七成受訪國內業者表示將於兩年內導入區塊鏈，百分之百將於2020年前導入，企圖心十足；但被問及熟不熟悉區塊鏈，57%企業坦言至今仍「一知半解」。

資誠2017全球FinTech調查報告訪問來自71國、共1308位金融服務及FinTech高層管理人員，搭配資誠自有Denovo資料庫數據，進行調查分析。台灣部分，有25家金融業者受訪，包含保險、銀行、支付機構、資管公司及FinTech業者；首訪對象最多為IT技術部門主管，其次為各部門主管。

報告顯示，對FinTech趨勢，高達99%受訪台灣業者擔憂，可能因FinTech公司興起，而導致營收流失，高於全球的88%；各種業別中，最擔憂的為以消金為主的銀行業者，其視為產險、壽險及財富管理業者。

即使擔憂FinTech業者的崛起，但與全球趨勢相同，台灣業者比起選擇和FinTech進行「有你沒我」的零和競爭，68%台灣業者表示，將在未來3~5年內增加與FinTech公司的合作，例如參與合夥、相互購買服務、提供資金等。基於法遵及擴展客戶接觸面等需求，FinTech業者對與傳統金融業者，也並不抱持排斥態度。

在投資FinTech的年度投報率（ROI）預期部分，報告指出，比起全球金融業平均預期FinTech投資項目年度ROI能有20%，台灣業者僅預期可有9%，反映台灣FinTech市場距離成熟階段仍有相當大的成長空間。資誠副營運長李潤之表示，受限短期經營成效是否難展現的壓力，國內業者仍傾向將FinTech支出視為短期成本，擔憂必要性，與國外經營者長期投資的看法不同。

另一方面，報告顯示，隨全球挹注在區塊鏈的資金已在去年達到4.5億美元，全球近8成金融服務公司表示，將會於2020年於生產系統中採用區塊鏈技術，台灣業者導入企圖心達百分之百。

但有企圖心不代表就已做好準備，面對服複雜、應用領域廣泛的區塊鏈技術，全球只有24%受訪業者有自信對已「極其熟悉」或「相當熟悉」區塊鏈技術。台灣比重更低，沒有任何受訪業者感表示「極其熟悉」區塊鏈，僅9%業者自認「相當熟悉」，稍微聽過及完全不熟悉的業者占比，仍高達57%，仍有不小進步空間。