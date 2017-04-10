被匯率打敗 台積電第1季營收未達標

2017-04-10 13:52

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工大廠台積電（2330）今公布3月合併營收約為858.75億元，低於預期，月增20.2%、年增17.5%，為近4個月以來高點，第一季合併營收約為2339.14億元，較去年同期增加14.9%，但低於2360到2390億元區間的營運目標。

台積電表示，由於3個月中新台幣兌美元的匯率升值幅度高於公司預期，公司此3個月的營收因此減少約新台幣60億元。台積電第一季新營收目標2360億到2390億元營運目標，是以新台幣32元兌1美元為假設基礎，實際匯率為31.16元。

台積電法人說明會將於13日登場，市場預期匯率因素也恐影響獲利，加上第二季營運受供應鏈持續調整庫存，也恐將續下滑。