打造台北華爾街 傳看上台北郵局現址

台北郵局後三棟建築。（資料照，北市府文化局提供）

2017-04-03 09:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市華光社區都更後用途，一度被考慮改建為金融中心，但是，據報導，行政院最新的打算是，把位在台北市忠孝西路的台北郵局搬遷到華光社區，再把該址設置金融特區，打造台北華爾街。

華光社區位台北市大安區與中正區交界處，鄰中正紀念堂，是屬台北精華地之一，早在 2006年就初擬將華光社區改為金融中心，也進行原住戶的拆遷工程，遭遇到多次抗爭，不過並未因此而改變計畫；但是《經濟日報》報導，台北郵局都更後的用途，一樣是多次的思考，一度是兩區各自都更開發，但行政院日前召開跨部會議，初步共識就同步開發，將台北郵局搬到華光社區，原地設置金融特區。

據報導，根據金管會的估算，金融特區規劃總面積約要4萬多坪，透過都更及國庫署土地撥用，再加上台北郵局，整個面積就足夠了。整個開發案預期至少帶動百億元以上都更商機。

台北郵局現址在忠孝西路與博愛路口，鄰近台北車站及中央政府辦公區。